Policía captura a ladrones que asaltaron Super Express en barrio Santa Elena, en Managua

Los sujetos Alfredo Benavides, Cristopher Enmanuel Ocampo y otro, cuyo nombre no se reveló, fueron capturados anoche por la Policía Nacional luego de que junto a otro sujeto asaltaron a clientes y trabajadores de una tienda Super Express ubicada en el barrio Santa Elena, en Managua.

El violento robo ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche del miércoles cuando según videos de vigilancia, los afectados y testimonios de vecinos, los asaltantes llegaron en dos motocicletas.

Dos de los ladrones ingresaron al establecimiento, cubriendo sus rostros con cascos, mientras los otros dos se quedaron afuera realizando labores de vigilancia.

Los sujetos actuaron con lujo de violencia, intimidando a la guarda de seguridad y obligaron a la cajera a entregar el dinero de la venta del día, en tanto dos clientes que se encontraban en el local lograron escapar ilesos.

Los asaltantes se llevaron una fuerte suma de dinero de la caja, así como productos de la tienda, y huyeron rápidamente en las motocicletas.

Durante la fuga, y en un acto de intimidación, los delincuentes realizaron un disparo hacia un vehículo que circulaba en la calle, momento que también quedó captado por las cámaras de seguridad.

Poco después, agentes de la Policía del Distrito VI iniciaron las investigaciones, revisando los videos de vigilancia y las placas de las motocicletas para identificar a los involucrados.

Como producto de los operativos de búsqueda, las autoridades arrestaron a tres de los sujetos, incautándoles las dos motos, una mochila verde y un casco, que usaron para cometer el atraco.

Se afirma que los sujetos también cometieron otros cuatro asaltos en barrios del Distrito Seis de Managua, lo cual está siendo investigado por las autoridades.