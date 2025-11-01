Plan Nacional de Seguridad en Cementerios se pone en marcha con 17 mil efectivos policiales

Con el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar de las familias que visitarán los distintos cementerios, este sábado las Fuerzas Policiales realizaron el lanzamiento oficial del Plan Nacional de Seguridad en Cementerios.

El Comisionado General Vladimir Cerda, jefe de la Dirección de Protección Ciudadana, informó que todas las fuerzas policiales estarán desplegadas a nivel nacional desarrollando varios componentes de seguridad ciudadana.

Agregó que el plan de seguridad incluye el despliegue de patrullas motorizadas, agentes de tránsito y personal del orden público en los principales cementerios, vías de acceso y zonas comerciales aledañas. Asimismo, se implementarán operativos de control y prevención del delito, con énfasis en el respeto a las normas de convivencia y la protección de los visitantes.

“Prácticamente todo el país está en función de ese plan. Los 17 mil policías que somos a nivel nacional, y en el caso de aquí de Managua, que somos 3 mil policías estamos volcados a esto sábado y domingo”; concluyó el Comisionado General Cerda.