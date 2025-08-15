Pinolero muere tras haber sido golpeado por un hondureño en New Jersey, Estados Unidos

El esteliano Álvaro Isaac Reyes Rizo, de 42 años de edad, falleció en un hospital dos meses después de haber sido golpeado en la cabeza por un hondureño, en una ciudad del estado de New Jersey, Estados Unidos.

Los informes indican que Reyes Rizo sufrió la agresión el trece de junio pasado, tras lo cual fue llevado a un centro asistencial en donde fue intervenido quirúrgicamente.

Aunque inicialmente dio señales de recuperación, en los últimos días su estado de salud desmejoró de tal manera que acabó rindiéndose ante la muerte el miércoles 13 de agosto.

Ahora sus familiares se encuentran enfrentando el desafío de reunir el dinero suficiente que les permita repatriar a Nicaragua el cuerpo de Álvaro Isaac Reyes Rizo.