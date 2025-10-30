Piloto fallece al caer con helicóptero en Morrito, Río San Juan

El piloto Julio José Caballero González falleció al desplomarse el helicóptero que manejaba en la comarca Las Pencas, en el municipio de Morrito, departamento de Río San Juan, la mañana de este jueves.

Julio José Caballero González

Caballero González iba piloteando un helicóptero modelo Bell 47, matrícula YN-CES, cuando se precipitó a tierra por causas aún desconocidas.

A causa del impacto contra una zona fangosa, el helicóptero quedó totalmente destruido y se incendió de inmediato.

Según los reportes, la aeronave pertenecía a la empresa de fumigación aérea AGZESSA, con sede en Chinandega, y al momento de la tragedia se dirigía hacia la empresa Frutales del San Juan (FRUTAN) ubicada dentro del Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, en San Carlos, Río San Juan.

Muere piloto Julio José Caballero en accidente aéreo

Al lugar se desplazaron equipos de rescate a realizar las labores de recuperación del cuerpo, y autoridades locales para recabar información que permita determinar las causas del fatal accidente.

Video del Accidente

En Redes Sociales circuló el video del vuelo inaugural del helicóptero YN-CES propiedad de la empresa fumigadora Agzesa; cuyo piloto falleció hoy al estrellarse en Río San Juan.