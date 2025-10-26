Peatón muere atropellado por conductor que se fugó en el Rama, Caribe Sur

El señor Antoliano Pérez González, de 59 años, murió atropellado la noche del sábado, en el kilómetro 294 de la carretera Wapy – El Rama, en el Caribe Sur.

Cazadores de Noticias informaron que Pérez González intentó cruzar la vía de manera imprudente, y en la acción, fue atropellado por un vehículo a exceso de velocidad.

De acuerdo con lugareños, el conductor se desplazaba a exceso de velocidad, y después de atropellar a don Antoliano, aceleró más la marcha y huyó del lugar.

Autoridades policiales investigan la identidad y paradero del conductor involucrado en la tragedia vial.