Pasajero muere 20 días después de sufrir aparatoso accidente en Carretera a Masaya
La mañana del sábado falleció, a consecuencia de accidente de tránsito, el joven Yurian José Zamora Espinoza, de 21 años.
Según los registros, Yurian José pasó 20 días ingresado en un centro hospitalario, tras sufrir un aparatoso accidente, en el kilómetro 7 de la carretera a Masaya, el pasado 19 de octubre.
El día de la fatalidad, Zamora Espinoza viajaba como pasajero en la moto placa M 234-317 conducida por Héctor Lanzas Caballero, de 19 años.
Se presume que el motorizado no guardó la distancia y chocó contra otra moto placa M 310-658 que conducía Alessandro Tórrez Ramírez, de 35 años.
A pesar todos los cuidados médicos, Yurian José Zamora Espinoza terminó rindiéndose a la muerte.
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