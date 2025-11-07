Pareja muere en accidente de tránsito múltiples en carretera Sur

Un hombre y su acompante, ambos de identidades desconocidas perdieron la vida de forma inmediata al verse involucrados en una múltiple colisión ocurrida la noche de este viernes, en el kilómetro 10 de la carretera Sur, Managua.

La fémina de tez blanca, viste una licra color negro y una camisa estampada a flores, en tanto, el varón anda de short crema y camisa color rojo vino, sus zapatos deportivos rojos con negro quedaron a varios metros de distancia.

Agentes de la Policía Nacional investigan la identidad de los fallecidos, los vehículos involucrados y su responsabilidad en la tragedia vial.