Onda Tropical 33 y entrada de flujo desde el Pacífico causarán lluvias en Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) advirtió este lunes que, a partir del miércoles, se espera el ingreso de la onda tropical número 33, con una entrada de flujo desde el Océano Pacífico, lo cual generará lluvias de ligeras a moderadas sobre Nicaragua.

Manuel Prado, responsable de la Dirección de Cambio Climático y Climatología del INETER, expresó que estas lluvias se estarán registrando principalmente en la zona del Pacífico, norte y centro.

“Como hemos visto la semana pasada, estas lluvias ocurren particularmente entre la tarde y la noche. No se descartan lluvias locales fuertes con tormenta eléctrica, las cuales podrían generarse también en el transcurso de estos próximos siete días”, expresó.

Prado añadió que, con respecto a la temperatura, se registrará un ambiente un poco caluroso entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde.

Indicó que las temperaturas podrían ser del orden de hasta 36 grados en la región del Pacífico; en tanto en el Caribe se tendrán valores de 32 a 34 grados y en la región norte de 28 a 32 grados.

Con respecto al viento y el oleaje, Manuel Prado, dijo que se contará con condiciones prácticamente normales.

Esto es excepto durante el desplazamiento de la onda tropical número 33; que se espera sea el miércoles.