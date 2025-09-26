Destacadas

Ocho personas resultan lesionadas al caer microbús a un abismo en La Concha, Masaya

Por Quique GonCan
Por lo menos ocho personas resultaron lesionadas, entre ellas una de gravedad, al mediodía de este viernes, cuando un microbús de pasajeros se precipitó a un barranco de más de 15 metros de profundidad en el sector del Palo de Leche, en La Concepción, Masaya.

Cazadores de noticias indicaron que el accidente supuestamente ocurrió cuando el conductor del microbús de transporte colectivo, placas CZ-11477, que cubre la ruta La Concepción–Masaya, perdió el control y salió de la vía, por capear un camión que le invadió el carril.

Entre los lesionados están Rommel Antonio Velázquez, conductor del microbús, quien fue trasladado directamente al hospital Manolo Morales en Managua, en estado crítico.

Otra afectada es Gladys del Socorro Bustos Mercado, de 59 años, de la comunidad Los Martínez, de La Concepción, quien fue llevada al centro de salud de La Concha con fuertes golpes en el pecho.

También resultó lesionado Jairo Antonio Moncada Hernández, 41 años, del barrio La Mascota, de La Concepción, quien sufrió golpes en varias partes del cuerpo y fue llevado al Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez en Masaya.

Al centro de salud de La Concha, también fue llevado Maynor Isaí Cardenal Bustos, 19 años, de la comunidad Los Martínez, quien sufrió golpes en todo el cuerpo.

Otros cuatro lesionados, fueron trasladados a distintos centros asistenciales de La Concepción, Ticuantepe y Managua, algunos en ambulancias y otros en vehículos particulares.

En el rescate participaron pobladores de la zona, Bomberos Unidos, la Cruz Blanca y la Policía Nacional, quienes asistieron a los lesionados.

Vecinos indicaron que no es la primera vez que ocurren accidentes en este sector, debido a la alta velocidad con que circulan los microbuses.

Las autoridades continúan las investigaciones para confirmar la cantidad total de lesionados y determinar las causas exactas del accidente.

