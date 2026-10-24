Obrero falleció soterrado mientras realizaba labores de excavación en Nueva Guinea

El trabajador Santos Sebastián Díaz, de 56 años, falleció tras quedar atrapado por un alud de tierra mientras realizaba labores de excavación en la zona 5 del municipio de Nueva Guinea, en el Caribe Sur.

El suceso ocurrió la tarde del viernes cuando la víctima y otros operarios trabajaban dentro de una zanja destinada a la instalación de tuberías para aguas residuales, cuando las paredes de tierra cedieron repentinamente.

Tras el colapso, miembros de la Cruz Blanca, los Bomberos y de la Policía Nacional y sus compañeros de labores desplegaron un operativo de rescate con el apoyo de una retroexcavadora para extraer el cuerpo del trabajador.