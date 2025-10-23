Niño muere arrollado por camión conducido a exceso de velocidad en Matagalpa

Un menor de edad, de identidad aún desconocida perdió la vida de forma inmediata al ser impactado por un camión, cuyo conductor se desplazaba a exceso de velocidad por el kilómetro 120 de la carretera al municipio de Muy Muy, Matagalpa, la tarde de hoy jueves.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en qué ocurrió el accidente que cobró la vida del niño de unos 11 años de edad, que viste short color rosa y camisa color azul.

Tu Nueva Radio Ya conoció que minutos antes de la desgracia, el niño jugaba béisbol junto a otros amiguitos de la zona, donde agentes de la Policía Nacional indagan mayores detalles.