Niño de 4 años muere supuestamente bajo llantas de autobús cuando iba persiguiendo a su mamá

El pequeño Meykin Oswaldo Barba Jarquín, de 4 años de edad, murió la mañana de este lunes, supuestamente, al pasarle encima las llantas de un bus que cubre la ruta Columbo – Bilwi, Caribe Norte.

El niño vivía con su familia en la comunidad El Callado, en Columbo Central, y el lamentable hecho después que doña Luz Marina Jarquín Montenegro salió de su casa con destino a Bilwi.

Doña Luz Marina relató que a las 7 y media de la mañana abordó la unidad de transporte, luego de dejar a su hijito encerrado en la casa con su abuela, pero el pequeño se salió y presuntamente se fue hacia la parada del bus.

Se supone que al lograr llegar al punto, el pequeño resbaló y cayó al suelo sin que nadie lo viera, y al arrancar el bus, le pasó las llantas en su cabeza, muriendo por un trauma craneoencefálico severo.

Poco después, otros parientes del niño empezaron a buscarlo y finalmente lo encontraron sin vida en la vía a unos 110 metros de su casa.

Aunque nadie vio el momento del hecho, Maykel Santiago Barba Hernández, padre del pequeño fallecido indicó que fue en un accidente donde desgraciadamente perdió la vida su hijo.

El bus multicolor placas RN 241, supuestamente involucrado en la desgracia, era conducido por su dueño Leugerio Centeno Cruz, de 52 años, quien está retenido mientras la Policía investiga si realmente el niño fue arrollado por esa unidad de transporte.

