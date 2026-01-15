Nicaragüense fue asesinado durante tiroteo en Los Ángeles, Estados Unidos

El nicaragüense Ricardo Manuel Pérez Montalván, de 30 años, fue asesinado durante un tiroteo ocurrido en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Ricardo Manuel Pérez Montalván, de 30 años

El sangriento hecho ocurrió a las 8:15 minutos de la noche del 30 de diciembre de 2025.

Desde entonces su cuerpo permanece en una morgue de Los Ángeles, en espera de que su familia o algún allegado llegue a reclamarlo.

Ante tal situación, la señora Ángela Montalván García, originaria del poblado de Presillas, Muelle de los Bueyes, Caribe Sur, está realizando una colecta de dinero para reunir los fondos necesarios para la repatriación del cuerpo de su sobrino.

En Estados Unidos, el señor Nicolás López abrió una cuenta en Gofundme para solicitar 10 mil dólares y hasta este jueves, habían recibido 1,990 dólares a través de 34 donaciones.

La familia de Ricardo necesita reunir esa fuerte suma de dólares, de los cuales ya han logrado ajustar 6 mil, ene Estados Unidos y Nicaragua, por lo que necesitan el resto para poder lograr sus objetivos.

La señora Angela anda en las calles de Nueva Guinea solicitando el aporte de la población, y quienes deseen donar a través de Gofundme también pueden hacerlo a nombre de Nicolás López, quien está a cargo de la repatriación del cuerpo.

