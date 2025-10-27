Nicaragüense es estrangulada por su cónyuge panameño en Puntarenas, Costa Rica

La nicaragüense Perla Lagos Oporta, de 35 años, fue asesinada anoche por un sujeto de nacionalidad panameña en Río Claro de Golfito, en Costa Rica.

Perla Lagos Oporta, de 35 años

La Policía Judicial reveló que la víctima fue hallada dentro del baño de un cuarto que el sujeto alquilaba desde hacía varios meses.

Al parecer, González Acuña era expareja sentimental de la pinolera y la asfixió, estrangulándola con sus manos, después de golpearla salvajemente.

“Al parecer tuvieron una discusión y el sospechoso le habría provocado traumas en el cuello por asfixia, causándole la muerte”, detalló el Organismo de Investigación Judicial.

González Acuña

Según testigos, a las 4 de la tarde de ayer domingo, Perla fue vista entrando al cuarto con el sospechoso, pero horas después el hombre se fue solo del lugar.

Se supo que un amigo de Perla habría sido quien alertó a las autoridades sobre la situación, indicándoles que Lagos no contestaba llamadas y que, al parecer, había sido víctima de agresiones a manos del sospechoso.

Al acudir al cuarto, las autoridades ticas confirmaron que la nicaragüense había sido asesinada.

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Tras el crimen, González Acuña huyó hacia Panamá en donde le confesó el crimen a su madre y poco tiempo después fue capturado por la policía canalera.

“Se están realizando las coordinaciones correspondientes para traerlo a suelo costarricense”, detalló la Policía Judicial.

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