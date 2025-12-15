Nicaragüense es encontrada sin vida dentro del congelador de una tienda en la ciudad de Miami

La compatriota Helen Massiel Garay Sánchez, de 32 años, fue encontrada muerta dentro del congelador de una tienda Dollar Tree, en la Pequeña Habana, en Miami, Florida, ayer domingo.

Helen Massiel Garay Sánchez, de 32 años

Según la Policía de Miami, los agentes acudieron al lugar a las 8:00 de la mañana tras recibir la llamada de un empleado que alertó sobre la presencia de una mujer fallecida dentro del establecimiento.

Al llegar a la tienda, los oficiales localizaron el cuerpo dentro de un cuarto frío ubicado en el área de almacenamiento en la parte trasera del negocio.

De acuerdo con la investigación preliminar, Helen Massiel ingresó a la tienda la noche del sábado, poco antes del cierre.

La Policía verificó a través de las cámaras que no realizó ninguna compra y que, posteriormente, se desplazó hasta la zona de almacenamiento, donde entró al congelador, donde fue hallada muerta por un empleado que iniciaba su jornada laboral.

Misteriosa muerte en Miami hallan a mujer en congelador

La Policía de Miami señaló que no hay indicios inmediatos de violencia y que el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

Detectives están entrevistando a familiares y allegados de la víctima para determinar si padecía problemas de salud mental u otras condiciones que pudieran haber influido en su comportamiento.

Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer la causa oficial de la muerte.

Helen Massiel Garay Sánchez era originaria de Chinandega, había llegado a Miami a visitar a su padre, y hoy lunes debía de regresar a Nicaragua.

Helen estudió en la UNAN-León y trabajaba como anestesióloga especialista en Cardiopatías Congénitas en el Hospital Manuel de Jesús Rivera » La Mascota», en Managua.