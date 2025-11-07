Nicaragüense es buscado por haber abusado supuestamente de cuatro sobrinitos en Costa Rica

El nicaragüense Felipe Cerrato Obando, de unos 60 años, está siendo buscado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras ser señalado como sospechoso de haber abusado sexualmente de tres menores de edad en territorio costarricense.

De acuerdo con la información oficial de las autoridades ticas, las víctimas son menores varones de 16, 12 y 9 años, además de una niña de 6 años, todos sobrinos del sujeto.

Los hechos habrían ocurrido en diferentes fechas y lugares aún bajo investigación.

Las autoridades instaron a la población a colaborar con información que pueda conducir a la localización del sospechoso, de quien se sospecha que pueda huir a Nicaragua a través de un punto ciego.

Para brindar cualquier información sobre el paradero del sujeto las autoridades del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica pidieron llamar a la línea 800-8000-OIJ (645) o al WhatsApp 8800-0645.