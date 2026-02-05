Nicaragua vence 3-0 a Anguila en clasificatorio al Mundial de Fútbol U-17

La selección de fútbol de Nicaragua categoría U-17, venció este jueves 3 goles a cero a su similar de Anguila, en el clasificatorio de la CONCACAF que se juega en Panamá.

Nicaragua jugará su segundo juego ante Dominica el sábado a las cuatro de la tarde, en los dos primeros partidos se espera victoria pinolera.

El partido que podría definir quien avanza al Mundial U-17, será entre Nicaragua y Panamá el 10 de febrero a las siete de la noche siempre en el estadio Rommel Fernández.

Si Nicaragua hace un gran trabajo en el torneo, podría ser la primera vez que logremos clasificar a una Copa Mundial de fútbol.