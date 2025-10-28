Nicaragua será el primer país americano en recibir atención del hospital flotante de China

El Barco-Hospital «Arca de la Ruta de la Seda 867», enviado por la República Popular China, se convertirá en el primer hospital flotante en brindar atención médica gratuita en América, así lo anunció con entusiasmo la Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de la República.

Nicaragua recibe histórico barco-hospital chino con capacidad para atender 300 pacientes simultáneos

Esta impresionante nave de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China permanecerá un mes en las costas nicaragüenses, atendiendo a miles de familias con un equipo de casi 400 profesionales de la salud.

El Arca de la Ruta de la Seda no es un barco cualquiera. Se trata del buque hospital más moderno construido por China, equipado con 14 departamentos clínicos y 7 unidades auxiliares de diagnóstico. «Puede acoger hasta 300 pacientes por vez«, destacó la Copresidenta Murillo, quien explicó que la nave tiene capacidad para realizar más de 60 tipos de procedimientos, desde cirugía general y ortopedia, hasta obstetricia, ginecología y oftalmología.

Pero lo que realmente impresiona son sus capacidades de emergencia: Cuenta con un helicóptero a bordo para evacuaciones médicas y rescates urgentes, convirtiéndolo en una verdadera ciudadela flotante de la salud. Como detalló la Copresidenta, en sus misiones anteriores en Fiyi y Tonga, el barco atendió a más de 8,000 personas y realizó cientos de cirugías en pocos días.

«Las consultas son gratuitas, así como el diagnóstico y las cirugías«, enfatizó Rosario Murillo, destacando el carácter solidario de esta misión médica que fortalece los lazos entre Nicaragua y China.

El Compañero Laureano Ortega explicó que nuestro país será el primero en América en recibir este barco-hospital, que además de atención médica promoverá intercambios culturales y diplomáticos.

La Copresidenta enfatizó: «Nuestro reconocimiento a la amistad, la cooperación solidaria, complementaria, respetuosa de la República Popular China con los pueblos del mundo y en este caso con nuestra Nicaragua bendita«. Este gesto se enmarca en la Ruta de la Seda de la salud, donde China comparte sus avances médicos con naciones aliadas.

La llegada del Arca de la Ruta de la Seda también representa una oportunidad única para el personal médico nicaragüense. La tripulación incluye especialistas, médicos generales, enfermeros y personal de apoyo que no solo atenderán pacientes, sino que también capacitarán a profesionales locales, «fortaleciendo capacidades» según palabras de la Copresidenta.