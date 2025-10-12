Nicaragua se juega la vida en eliminatorias mundialistas ante costa Rica

La selección de fútbol de Nicaragua se juega la vida en las Eliminatorias Mundialista enfrentando de visitante a Costa Rica, este lunes a las ocho de la noche.

Nicaragua se juega el pase ante Costa Rica hoy

Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder en los Deportes transmitirá este partido, desde la Sala de juegos Blast, ubicada de la rotonda de Bello Horizonte, 400 metros arriba.

Según reportó la Federación de fútbol de Costa Rica, ya se han vendido 27 mil boletos, de los 35 mil que han sido puesto a la venta; según medios ticos la mayoría de boletos vendidos fueron comprados por aficionados pinoleros.

Si Nicaragua pierde este partido ante Costa Rica, estaríamos eliminados de la etapa clasificatoria al mundial y solo nos restaria completar calendario de juegos ante Honduras y Haití el próximo mes.

Por Nicaragua mañana podría jugar el habilidoso mediocampista, Ariel Araúz, quien se perdió el partido anterior por una lesión.

«Nosotros venimos presionados, nadie juega para perder y nos han salido las cosas mal, pero será diferente este juego porque venimos con la mentalidad de hacer un gran trabajo», dijo Byron Bonilla, delantero de la selección pinolera.