Nicaragua se enfrentará a Haití con tres bajas en las eliminatorias mundialistas

La selección de Nicaragua no podrá contar con tres jugadores importantes para el juego de mañana ante Haití, en las Eliminatorias Mundialistas 2025.

Nicaragua pierde tres titulares ante Haití

El encuentro corresponde a la fecha tres de las Eliminatorias y se realizará a las seis de la tarde en el Estadio Nacional de Fútbol, donde se espera la presencia de 18 mil fanáticos.

Tu Nueva Radio Ya transmitirá antes, durante y luego del partido.

El técnico de Nicaragua, Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, dijo en conferencia de prensa que los jugadores Ariel Araúz y Juan Luis Pérez, no podrán jugar por lesión y Jaime Moreno, no estará porque extravió su pasaporte y no pudo viajar».

La mala noticia para Nicaragua es que los tres son jugadores son titulares.

El técnico también mencionó que el 80 por cientos de los jugadores titulares mañana serán de nuestra liga local.

La selección de Haití entrenó la tarde de este miércoles en el estadio, su plantel está completo y tras haber empatado 2-2 con Honduras y 3-3 ante Costa Rica, salen como los favoritos para ganar el partido.

El otro encuentro del grupo será en territorio catracho, entre Honduras y Costa Rica, a las ocho de la noche.

En la tabla de posiciones Honduras es líder con 4 puntos, seguido por Haití y Costa Rica con 2, y Nicaragua es ultimo con un punto.

El próximo lunes Nicaragua tendrá su cuarto partido de las eliminatorias ante Costa Rica, en territorio tico.