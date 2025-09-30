Nicaragua saluda el 76 aniversario de la República Popular China

El gobierno y pueblo de Nicaragua celebran el 76 aniversario de la República Popular China con un mensaje de hermandad, solidaridad y cooperación entre ambos pueblos.

A continuación, el mensaje íntegro:

Managua, 30 de Septiembre, 2025

Su Excelencia

Hermano Xi Jinping

Presidente de la República Popular China

y Secretario General del Partido Comunista

de China

Querido Hermano Presidente,

En este 76º Aniversario de la Fundación de la República Popular China, nos unimos con júbilo al Pueblo y Gobierno de su Gran Nación para celebrar aquel histórico 1º de Octubre de 1949, cuando el Presidente Mao Tse-Tung proclamó el nacimiento de la Nueva China, marcando el inicio de una Era de Dignidad, Esperanza y Prosperidad para millones de Familias.

Nos sentimos honrados de acompañar al Hermano Pueblo Chino en este Día de Gloria, reconociendo sus extraordinarios logros a lo largo de más de siete décadas: logros que expresan el Coraje, la Disciplina y la Visión de Futuro de un País que, bajo su conducción, Hermano Presidente Xi Jinping, se ha erigido como Faro de Soberanía, Desarrollo y Cooperación Solidaria.

Hoy más que nunca, celebramos la Hermandad entre Nicaragua y China, cimentada en el Respeto mutuo, la Solidaridad inquebrantable y la Convicción compartida de que otro Mundo es posible: un Mundo de Paz, de Justicia Social y de auténtico Multilateralismo, donde nuestros Pueblos sigan avanzando Libres y Soberanos.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reafirmamos nuestro firme compromiso de seguir construyendo junt@s esa Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad, que inspira Confianza y Esperanza a todos los Pueblos del Mundo.

Agradecemos su Liderazgo Visionario, que inspira a nuestros Pueblos a seguir caminando Unid@s en la construcción de un Mundo más Justo, Multipolar y Solidario.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo