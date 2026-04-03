Nicaragua registra oficialmente 24 fallecidos hasta el Jueves Santo en accidentes, ahogados y muertes violentas

Un trágico balance de 24 personas fallecidas se registra en Nicaragua hasta el cierre de ayer Jueves Santo, según el reporte oficial brindado este viernes por la Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo.

La cifra detalla una preocupante escalada de fatalidades que incluye 14 víctimas por accidentes de tránsito, siete personas fallecidas por sumersión y tres muertes violentas, de acuerdo con el resumen enviado por el Primer Comisionado General de la Policía Nacional, Francisco Díaz Madriz.

Ante este escenario, la compañera Rosario hizo un llamado urgente a las familias para detener esta «mala racha», enfatizando que cada ciudadano es responsable de evitar el dolor y el sufrimiento en los hogares nicaragüenses.

“Todos los días pedimos a Dios que nos permita disminuir esta tragedia”, expresó, calificando como un delito el conducir en estado de ebriedad, una de las principales causas que expone la vida de las personas en las vías.

Para intentar frenar esta ola de fatalidades y garantizar la seguridad de los veraneantes, la Policía Nacional ha desplegado a más de 13 mil oficiales en todo el territorio nacional.

Este contingente policial se encuentra movilizado en carreteras, caminos, balnearios y los principales destinos turísticos del país, con la misión de salvaguardar la vida y combatir las infracciones de tránsito que ponen en riesgo a la población durante la Semana Mayor.

Finalmente, la Vicepresidenta informó que el flujo de visitantes a Nicaragua continúa siendo masivo en esta Semana Santa.

Precisó que solo durante la jornada del jueves, ingresaron al país 60 mil personas, entre nicaragüenses y ciudadanos de otras nacionalidades, quienes se suman a las miles de familias que ya se encuentran disfrutando de los diversos centros recreativos bajo la vigilancia de las autoridades.