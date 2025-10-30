Nicaragua rechaza informe y reitera que no pertenece al manipulado Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Gobierno de Nicaragua, a través de su representante, el compañero Jaime Hermida, reiteró este jueves que el país ya no forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ser un mecanismo manipulado, obsoleto e injerencista.

Nicaragua denunció que existe una práctica sistemática y perversa de manipular los derechos humanos como armas políticas para promover agendas imperialistas y neocolonialistas, contrarias a la Carta de las Naciones Unidas.

El país de Lagos y Volcanes rechazó con plena autoridad histórica, moral y política un informe del llamado “Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua”, señalando que fue «concebido para fabricar acusaciones y justificar agresiones políticas».

Nicaragua afirmó que ese grupo carece de valor jurídico, ético y político por usar fuentes sesgadas y no consultar al Estado nicaragüense.

La delegación de Nicaragua acusó a los promotores de estos mecanismos de encubrir su verdadera agenda, que es imponer sanciones, medidas coercitivas unilaterales y bloqueos criminales contra el pueblo, los cuales constituyen «auténticos crímenes de lesa humanidad» que violentan el Derecho al Desarrollo, la Salud y la Educación de las familias.

Nicaragua concluyó su intervención ratificando que su pueblo «nunca se someterá a chantajes ni tutelajes coloniales», y que la verdad de la nación se vive en sus avances sociales y en su compromiso con la paz y la soberanía.

