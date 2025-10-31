Nicaragua reafirma respaldo al pueblo venezolano y su lucha soberana

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, ratificó el firme apoyo de Nicaragua a la soberanía de Venezuela y a las luchas de los pueblos libres del mundo en el Encuentro Parlamentario del Gran Caribe en Defensa de la Paz.

Este encuentro integra esfuerzos para defender la soberanía y la estabilidad de la región ante la amenaza de agresión militar de Estados Unidos contra la Patria de Bolívar y de Chávez y todos los países latinoamericanos.

Durante su intervención, Moncada reafirmó que Nicaragua mantiene una posición solidaria y consecuente con los principios de respeto, independencia y autodeterminación.

Moncada expresó que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional acompaña las legítimas batallas del pueblo venezolano frente a las agresiones externas y políticas injerencistas.

“Luchamos por la paz de los pueblos libres”, afirmó el diplomático.

Asimismo, el canciller subrayó que Nicaragua seguirá defendiendo la verdad y la justicia internacional, tal como lo ha hecho históricamente junto a las naciones hermanas que resisten con dignidad ante los intentos de dominación imperial.

En su mensaje, Denis Moncada reiteró el respaldo de Nicaragua a las causas justas de Cuba, Irán y Palestina, destacando su resistencia frente a los bloqueos, sanciones y ocupaciones ilegales que atentan contra los derechos humanos y la soberanía de sus pueblos.

El canciller también manifestó su solidaridad con los países del Caribe afectados por el huracán Melissa, recordando que la cooperación y el apoyo mutuo son pilares fundamentales de la integración regional.

“¡Viva Venezuela y los pueblos del Caribe!”, concluyó el canciller Moncada, reafirmando la vocación de hermandad y compromiso internacional del pueblo nicaragüense con las causas nobles y emancipadoras que buscan justicia, igualdad y paz para todas las naciones del mundo.

