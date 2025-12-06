Nicaragua gana 2 medallas de oro y un bronce en Campeonato Centroamericano de Atletismo

Este sábado, la selección nicaragüense de Atletismo que participa en el V Campeonato Centroamericano de Atletismo U13 y U15 debutó ganando 2 medallas de oro y una de bronce en el primer día del evento que se realiza en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) Managua.

La primera medalla de oro fue ganada por la dupla conformada por los atletas José López y Belén Solís, al quedar en el puesto uno de marcha mixta.

En tanto, la segunda presea dorada fue ganada por Erick Morales, Andrea Castillo, Dilan Flores y Vanesa Wheelock en relevo 4×100 mixto U15 al lograr un tiempo de 48.52 segundos.

La medalla de bronce la obtuvieron Caleb Estrada, Elena Ruíz, Steven Álvarez y Ximena Tobal, en relevo de 4X100 mixto U15 con un tiempo de 54.78 segundos.

La acción del Campeonato Centroamericano de Atletismo continuará mañana en punto de las 8, en la pista sintética del IND.