Nicaragua conmemora 62 años de la gesta heroica de Raití – Bocay, primera operación guerrillera del FSLN

La militancia y las familias de los cuatro municipios del norte de Jinotega se preparan para conmemorar a los Héroes y Mártires de Raití – Bocay, en el 62 aniversario de la primera operación guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su gesta heroica.

La jornada conmemorativa incluirá una variedad de actividades a lo largo del territorio, como dianas en horas de la mañana; desfile de trajes típicos y huipil; presentación de gimnasias y bandas rítmicas; Pasarelas, veladas boxísticas y encuentros deportivos

También habrá conversatorios, ferias de salud, actos políticos y culturales, inauguración y entrega de obras de progreso, y actividades recreativas para los mimados de la revolución.

La Gesta de Raití – Bocay recuerda la primera operación guerrillera del FSLN desde su fundación, que se llevó a cabo un 27 de octubre de 1963.

Esta misión logró con éxito la toma de Raití (en las riberas del Río Coco – Alto Wangki), conmemorando a su vez los 4 años de la masacre de los estudiantes en León.

La operación fue dirigida militarmente por el Coronel Santos López (Miembro del Coro de Ángeles del General Sandino) y por el Comandante Tomás Borge Martínez (Fundador del FSLN).

El objetivo era ocupar poblados pequeños, principalmente en los territorios donde estuvo el General Augusto C. Sandino, para crear conciencia, sumar miembros y avanzar hacia el derrocamiento de la dictadura somocista.

En esta misión participaron los Fundadores del FSLN y otros compañeros, logrando un considerable apoyo de los Hermanos Misquitos y Mayagnas.

Sin embargo, en una de las incursiones hacia Bocay, la Guardia Somocista emboscó, torturó y asesinó a siete compañeros guerrilleros del FSLN, entre ellos 4 fundadores y a varios hermanos misquitos que los acompañaban.

Ofrendaron sus vidas en esta primera gesta heroica, los fundadores del FSLN, Jorge Alberto Navarro (Juan Luna), Francisco Buitrago (El Doctorcito), Faustino Ruiz (El Cuje), y Modesto Duarte Álvarez.

También cayeron los compañeros Iván Sánchez Argüello, Mauricio Córdoba, Boanerges Santamaria y varios hermanos misquitos.

Ahora el Gobierno, a través de sus Co-Presidentes, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, garantiza que las victorias por las que lucharon se materialicen en bienestar, progreso y paz para las Familias de Nicaragua.

