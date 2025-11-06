Nicaragua celebra la navidad con impresionantes adornos y decoraciones en rotondas y plazas

Con la instalación de coloridos y vistosos arreglos, iluminaciones y adornos navideños en Managua y en toda Nicaragua se ha creado un ambiente festivo que se siente en todo el país, al igual que la paz, seguridad y tranquilidad que disfrutan las familias.

Marbely Alonso, coordinadora de Diseño de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), informó que, desde esa empresa, adornan las rotondas con colorido y adornos alusivos a la Navidad, «donde tenemos 13 rotondas a nivel de Managua, ya adornadas con cascanueces, trineos, esferas, galletas, todo lo recreativo a la Navidad».

Agregó que para este año se incorporaron 15 departamentos, donde también «mandamos adornos con luces de calles, para también dar más cobertura en el inicio de las actividades navideñas».

“Este año, hicieron unos pórticos alusivos a la Navidad, «tenemos números, tenemos destellos, estrellas y trineos, con grandes coloridos para que la población venga y vea la Navidad y la sienta en un ambiente bien seguro», destacó Alonso.

También se instalaron arreglos, iluminaciones y adornos navideños en las avenidas principales y en las plazas, como la Plaza de la Revolución, Plaza Los Estudiantes y la Avenida de Bolívar a Chávez, para deleite de las familias.

Este año, ya se instalaron 3 Árboles Interactivo Luminoso, que son la novedad: uno de 20 metros de altura, en la Rotonda Santo Domingo; otro en la Rotonda Centroamérica, de 15 metros de altura; un tercero, de 10 metros de altura, está instalado en la Rotonda Rubén Darío, en los alrededores de Metrocentro, en Managua.