«La Voz que Une al Pueblo» Tu Nueva Radio YA celebra el Día del Locutor Nicaragüense

¡La Súper Líder del Dial! celebra hoy 12 de octubre, el Día del Locutor Nicaragüense con el compromiso de educar, entretener, informar y acompañar al pueblo, con nuestro staff de locutores comprometidos con la Paz y la Verdad.

Esta fecha fue establecida en 2011, bajo la Ley 771, para celebrar el natalicio del profesor Julio César Sandoval, pionero de la radio y la televisión en Nicaragua con programas como el Pollito Intelectual y la Liga del Saber.

Por tal razón, hoy destacamos el compromiso de nuestros compañeros y compañeras que a través de nuestros micrófonos te acompañan cada mañana, cada tarde, cada noche y cada madrugada, los 365 días del año, porque somos la única Radio que Nunca Duerme.

Nuestra experiencia, carisma y preferencia de nuestro Pueblo hacen cada día más grande la Familia de La Nueva Radio YA, consolidándonos en el Súper Aplastante Primer Lugar en Audiencia.

En esta era digital, nuestros seguidores tienen la oportunidad de conocernos a través nuestras Redes Sociales e interactuar con nosotros a través de nuestro Canal de WhatsApp 8711-0456.

A la vez, pueden disfrutar de nuestro entusiasmo y contenido variado en “Contacto Ya con el 6”, que transmitimos desde nuestra cabina de lunes a viernes en horario de 11 am a 12 del mediodía, a través de la señal de Canal 6 ¡Nicaragüense por Gracia de Dios!

Bajo la dirección del compañero Dennis Schwartz, nuestros locutores: Hugo Flores, Cristian Medina, Reynaldo Olivares, y todo nuestro staff de periodistas te mantendrán informado con contenido variado de carácter nacional e internacional.

Somos Tu Nueva Radio YA ¡La Primera Red Social de Nicaragua! y te invitamos a seguirnos en todas nuestras Redes Sociales.