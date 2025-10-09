Nicaragua cae por goleada ante Haití en tercera fecha de eliminatorias mundialistas

La selección de fútbol de Nicaragua fue goleada 3-0 ante Haití, la noche de este jueves en el estadio Nacional, de Managua, en las Eliminatorias Mundialista 2025 y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

El primer gol de Haití fue al minuto 12 por medio de Duckens Nazon; al minuto 35 anotó Danley Jean y selló goleada al minuto 90Deedson con el tercer gol.

Nicaragua en el partido dominó 56 por ciento la posesión del balón, realizó 12 remates, tres a portería y en todos los aspectos fuimos superiores a Haití, sin embargo el gol nunca llegó.

El partido también sufrió un retraso cuando en el minuto 28 del primer tiempo, producto de una fuerte lluvia se fue la luz, suspendiendo el partido durante más de media hora.

Las autoridades de la Federación Nicaragüense de fútbol, informaron que al estadio ingresaron 18,660 personas.

Nicaragua en estas eliminatorias mundialistas tiene, un empate ante Costa Rica 1-1; derrotas ante Honduras 2-0 y ahora contra Haití 3-0.

Nuestra selección de fútbol el lunes enfrentará a Costa Rica, a las ocho de la noche en San José, espere transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.