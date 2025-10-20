Nicaragua anuncia exoneración del IVA para vacaciones de fin de año

El Gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la Dirección General de Ingresos (DGI), anunció el “Plan Especial de Turismo en Vacaciones Decembrinas 2025”.

La medida central de este plan especial es la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en servicios clave del sector turismo como hoteles, bares y restaurantes.

Este beneficio estará vigente desde el próximo 19 de Diciembre de 2025 hasta el 2 de Enero de 2026.

Con esta iniciativa, se busca fomentar que las familias nicaragüenses disfruten plenamente de la belleza del país durante las vacaciones de fin de año, promoviendo una Navidad de Paz.

Además, se invitó a todos los restaurantes, hoteles y establecimientos gastronómicos a prepararse con antelación para atender la demanda de turistas nacionales y extranjeros.

Para beneficiarse y ofrecer este incentivo a las familias, todos los establecimientos interesados deben contactar al INTUR a partir del próximo lunes 27 de octubre.

