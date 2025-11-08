Nica ultima a otro coterráneo en Costa Rica

El nicaragüense identificado con el apellido de Izaguirre, es el sospechoso de quitarle la vida a otro pinolero, de apellido Castillo, de unos 30 años de edad, en San Isidro de Grecia, Costa Rica.

Castillo, era trabajador de confianza en una finca, ubicada en Bajo Achiote, además, estaba casado y era padre de dos niñas.

De momento no se conocen más detalles del homicidio, en el que están involucrados, 2 nicaragüenses, Izaguirre, que ya fue detenido por la Fuerza Pública de Costa Rica.

Ahora enfrentará un proceso de investigación para ser procesado por el delito de quitarle la vida a otra persona.