Mujer baleada por desconocidos ya fue dada de alta de hospital capitalino

Gracias a Dios da la familia López Díaz, por la vida de la señora Elba Elisa López Díaz de 44 años, quien sobrevivió al ataque a balazos que sufrió por parte de desconocidos que anoche la interceptaron afuera de su vivienda en el barrio El Riguero, Managua.

Doña Elba López, resultó con heridas de bala en su glúteo derecho y pierna izquierda, durante el ataque perpetrado por desconocidos que se movilizaban en un vehículo color gris, de los Talleres Modernos 1 cuadra abajo y 2 y media al sur.

La fémina fue trasladada en vehículo particular al hospital Manolo Morales Peralta, donde los médicos descartaron que los balazos hayan causado graves daños en su humanidad, por lo que después de un par de horas fue dada de alta.

Después de recuperarse del susto doña Elba López, dijo a Tu Nueva Radio Ya que desconoce quiénes sean las personas que le dispararon. “Dios fue el que me protegió en todo momento”, exclamó.

Las autoridades de la estación 4 de Policía movilizaron un equipo al lugar para indagar el móvil del ataque, además de la identidad y paradero de los pistoleros.