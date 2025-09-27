Muere motociclista en colisión en la colonia 9 de Junio en Managua

Tras no respetar el alto en una calle de la Colonia 9 de Junio, en Managua, falleció de forma inmediata Álvaro Alejandro Álvarez Rivas, de 41 años de edad, al colisionar con su moto la parte delantera de un camioncito.

Álvaro Alejandro, conducía la moto color azul, placa M293 973, con la que hacía envío de productos de pinturas y accesorios, con la que al conducir a exceso de velocidad colisionó contra el camioncito blanco, placa M054 090, en dirección de Norte a Sur.

El camioncito era conducido de Este a Oeste, por Ervin Alonzo Sequeira Gutiérrez, de 50 años, quien tiene más de 35 años de conducir, y nunca había vivido una situación trágica como esta.

Acongojado por la situación, Ervin Alonzo, dijo a Tu Nueva Radio YA, que él viajaba velocidad moderada, y que salió de su casa en dirección a un curso profesional que está recibiendo, después de almorzar.

Las autoridades de la policía del distrito VII de la ciudad capital investigan el caso. A nuestros oyentes les recordamos: que los queremos como Oyentes y no como Noticia.