Muere joven embestido y pateado por un toro en barrio San José Oriental, Managua

El jovencito Joseph Antonio Urbina Martínez de 17 años de edad, murió a causa del trauma de tórax que sufrió al ser embestido y pisado en el pecho por un embravecido toro, en el barrio San José Oriental, la tarde de este sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Joseph Urbina andaba en compañía de unos familiares en la celebración de las Vacas Culonas, y en la corrida de toros.

“El hermano lo sacó del área de los toros por lo peligroso, pero él se volvió a meter, empezó a ajochar al animal que lo embistió por atrás, provocando que Joseph cayera al suelo, y en ese momento el toro se le paro en el pecho”, dijo su primo Jorge López.

Enseguida, Joseph fue auxiliado por sus parientes y con ayuda de los Bomberos fue trasladado al hospital Manolo Morales Peralta, donde falleció por trauma de tórax y tres costillas fracturas.

El infortunado de Joseph Antonio Urbina Martínez, habitaba junto a sus familiares en el barrio Ariel Darse, distrito 5 de Managua, donde será velado desde esta noche.