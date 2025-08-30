Motorizado va a parar al hospital luego de chocar ebrio contra otro motociclista en Matagalpa

Al Hospital Regional César Amador Molina fue trasladado el joven Elizabeth Josué González, de 20 años, quien sufrió trauma craneal y posible fractura en una de sus piernas al impactar en moto contra otro motociclista en la Calle de los Bancos, de la ciudad de Matagalpa.

Elizabeth Josué es originario del barrio Guanuca, de la Perla del Septentrión, hacia donde supuestamente se dirigía a las 11 y 30 de la noche de ayer viernes, cuando sufrió el accidente.

Tras el fuerte impacto, el motociclista fue auxiliado por socorristas de la Cruz Blanca que lo llevaron al centro hospitalario, en donde se conoció que al momento de la colisión andaba en estado de ebridad