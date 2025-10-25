Motociclista pierde la vida por ir a todo «mamón» en carretera Masaya

A eso de las 4 de esta madrugada de hoy sábado, falleció Álvaro de Jesús Ponce Chavarría, de 28 años, a consecuencia de las graves lesiones que sufrió al accidentarse en moto.

Cazadores de noticias, informaron que Ponce, conducía de sur a norte, a exceso de velocidad, la moto placa GR25 221, cerca de la rotonda de la Centroamérica, Distrito Uno de Managua, donde perdió el control derrapando.

Debido a que Ponce Chavarría, llevaba como pulsera el casco de seguridad, al derrapar, impactó la cabeza contra la cuneta, sufriendo trauma craneal severo que le provocó la muerte inmediata.

El cuerpo de Álvaro de Jesús Ponce Chavarría, fue llevado al Instituto de Medicina Legal.