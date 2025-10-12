Motociclista pierde la vida al accidentarse frente al hotel Holiday Inn, en Managua

Rony Alberto Orozco, de 26 años, murió en accidente de tránsito la mañana de hoy domingo frente al hotel Holiday Inn, en Managua.

Cazadores de Noticias informaron que en el lugar había un cable de tendido eléctrico a baja altura en el carril que circulaba Rony Alberto.

Al parecer, el motorizado no lo vio, se enredó contra en el cable y derrapó varios metros sobre el pavimento.

Orozco quien se desplazaba en una moto placa M 281-908, presuntamente alquilaba un cuarto en el barrio Batahola Norte, en Managua.

Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal donde tendrá que ser reclamado por sus familiares.

Agentes de tránsito amplían las investigaciones del caso para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la tragedia vial.