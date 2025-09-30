Motociclista murió 18 horas después de haber chocado contra un carro frente al Aeropuerto de Managua

En el Hospital Alemán Nicaragüense falleció a las tres de la tarde de ayer lunes, Giovanni Francisco Páramo Gómez, de 33 años de edad, a consecuencias de un accidente de tránsito.

El lamentable percance vial sucedió a las 9 y media de la noche del domingo en el barrio El Rodeo, frente al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, donde Giovanni impactó contra un automóvil.

Cazadores de noticias informaron que Giovanni conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, la moto marca AKT, color azul, placa MY 45637, y por no guardar la distancia, colisionó con el auto marca Hyundai, color gris, placa M 03597.

El auto era conducido por Manuel Antonio Alvarado Cruz, de 36 años de edad, quien circulaba con sentido de dirección de oeste a este en el carril céntrico.

Tras el accidente, el conductor de la motocicleta fue llevado al hospital Alemán Nicaragüense, donde falleció ayer en la tarde.



