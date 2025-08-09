29.7 C
Managua
sábado, agosto 9, 2025
Destacadas

Motociclista muere al estrellarse en la parte trasera de una camioneta en Condega, Estelí

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El joven Maynor Lisandro Sánchez, de 28 años, pereció a causa de un trauma craneal severo al impactar en la moto placa ES 53-884 contra la parte trasera de la camioneta matrícula ES 08-999 conducida por Víctor Manuel Salguera Rodríguez, de 38 años.

El mortal accidente de tránsito se registró anoche en el kilómetro 182 de la carretera Panamericana Norte, cerca del puente Ducualí, en la salida sur del municipio de Condega, departamento de Estelí.

Víctor Salguera informó que regresaba con su familia del Jícaro, Nueva Segovia, y repentinamente sintió un fuerte golpe en la parte trasera del vehículo. Al detenerse y bajarse a ver qué había pasado vio al joven tirado en el pavimento.

Maynor Sánchez se dirigía a su casa en la comunidad El Castillo, municipio de Condega, y presuntamente conducía a exceso de velocidad cuando ocurrió el mortal impacto.

