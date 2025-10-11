Motociclista muere al caer y derrapar frente a residencial Praderas del Doral

Un trágico accidente cobró la vida del ciudadano César Matute, de aproximadamente 35 años de edad, quien murió de forma instantánea tras caer al pavimento y derrapar en su motocicleta frente a la entrada del residencial Praderas del Doral, en el Distrito Seis de Managua.

En un primer momento se creyó que el infortunado había sido atropellado; sin embargo, las investigaciones preliminares revelaron que perdió el control del liviano vehículo.

El ahora occiso vestía camiseta celeste, pantalón blue jean y zapatos de cuero negro. Fue identificado poco después por las autoridades, quienes trasladaron su cuerpo al Instituto de Medicina Legal (IML) para la autopsia correspondiente.

Hasta el momento no se ha confirmado si Matute conducía bajo los efectos del alcohol, aunque testigos indicaron que viajaba a exceso de velocidad, lo que habría causado la tragedia.

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Respetar las leyes de tránsito y las normas de seguridad vial puede salvar vidas y evitar dolor en los hogares nicaragüenses.

Las principales causas de accidentes en el país continúan siendo el exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad y no acatar la señalización vial.

— Redacción Central / Tu Nueva Radio Ya — La Súper Líder del Dial