Motociclista borracho le arrebata la vida a una mujer en Siuna, Caribe Norte

La ciudadana Ashley Abigail García, de unos 35 años de edad, murió debido a las graves lesiones que sufrió al ser impactada por la motocicleta en que viajaban dos varones en presunto estado de ebriedad.

El mortal accidente de tránsito se registró la noche de este sábado en la comunidad Mongallo en el municipio de Siuna, Caribe Norte del país.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que Ashley García estaba platicando con un hombre de identidad desconocida, a orillas de la carretera, cuando el motociclista los impactó.

“La pareja salió por los aires. La muchacha con el rostro ensangrentado estaba quejándose y de repente dejó de respirar, en tanto, el muchacho quedó con severas lesiones”, dijo uno de los testigos oculares.

Agentes de la Policía Nacional al conocer de la tragedia se movilizaron al lugar para arrestar a los varones que viajaban en la motocicleta, y determinar su responsabilidad en el caso.