Mensaje de Nicaragua en la 80° Asamblea General de la ONU

Mensaje del Pueblo y Gobierno de Nicaragua ante la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, pronunciado por el Canciller Denis Moncada Colindres, el día de hoy, Lunes 29 de Septiembre.

A continuación, el mensaje íntegro:

Señora Presidenta :

Estamos nuevamente en este escenario que dice representarnos a los Pueblos y Gobiernos de todo el Mundo.

Aquí traemos, como siempre, el Saludo afectuoso y luchador de nuestro Heroico Pueblo Nicaragüense, que como sabemos y decimos, sabe de Batallas, de Honor, y de la Gloria de defender nuestros Principios y Valores, nuestra Dignidad Soberana, nuestros Derechos y, particularmente, el Sagrado Derecho de Ser Libres y, por lo tanto, de elegir nuestros Modelos Culturales, Sociales, Económicos y Políticos, para avanzar contra la Pobreza, frente a todos los desafíos de estos momentos inclementes de la Historia de la Humanidad.

Nos presentamos aquí una vez más, orgullos@s de nuestras Hermandades con Pueblos Combativos, Íntegros, Decentes, como son todos los Pueblos del Mundo, Pueblos y Familias que defendemos, resguardamos y sostenemos nuestras Prerrogativas y Creencias, desde Culturas y Prácticas que los Colonialistas e Imperialistas del Mundo han querido asaltar y de las que nos han pretendido despojar, sin que pudieran, y sabemos que no podrán.

En estas circunstancias cruciales de la Historia Humana se repite la disyuntiva, la dualidad eterna, el conflicto nunca resuelto entre la Paz y la Guerra, entre la Vida y la Muerte, entre la pretensión supremacista de aniquilar, someter y apropiarse de nuestras Culturas, y nuestro deber de defender nuestros Patrimonios Espirituales, Sociales y Materiales.

Estos son momentos que nos definen… O estamos por la Paz y la Vida, o cobardes promotores de la Guerra, la Miseria y la Muerte.

Para Nicaragua, Bendita y Siempre Digna, Soberana, Libre, no hay disyuntiva : Somos Vida, Salud, Fuerza, Fortaleza… Vida en orgullosa e invicta Esperanza… Somos Luz y Verdad, como decía nuestro Inmortal General Sandino, y somos Conciencia y Valentía alzadas, dispuestos a servir a las Causas Sublimes y Superiores de la Humanidad; al Bien Supremo de Tod@s, a la Concordia, al Entendimiento, a la Comprensión, a la Fraternidad, a la Convivencia y a la Cooperación entre tod@s, para compartir los Bienes que son de Tod@s.

El Futuro está hecho del Vigor y la Gloria de nuestros Pueblos, que sabemos que Luchar y Vencer son sinónimos, y que siendo la Lucha el Más Alto de los Cantos, Luchar és crear las necesarias Victorias del Bien Común.

La Familia Humana exige Respeto y Paz. La Familia Humana exige Encuentro Solidario entre Seres que somos iguales en todos los sentidos, y complementarios, también en todos los sentidos.

La Familia Humana exige Respeto a todos los Acuerdos que hace 80 años se tomaron, al crear las Naciones Unidas, para detener las Guerras y hacer de la Paz firme, duradera, de la Justicia, un Tesoro y un Patrimonio de Tod@s.

La Familia Humana espera, confía, propone y al mismo tiempo reclama, demanda, requiere, Unión para alcanzar la Plenitud de la Inteligencia, la Serenidad, la Sabiduría, la Calma, y la Humildad, indispensables para construir, ya no más para destruir.

Nos referimos a todos los temas que resultan prioritarios en nuestros Tiempos : La Justicia Climática, las Indemnizaciones o Reparaciones, a quienes han sufrido y padecido las desgracias y los males, generados por el egoísmo y la avaricia del Colonialismo, el Imperialismo, el Racismo y todas las formas abominables y oprobiosas de opresión, discriminación, esclavitud, y negación de nuestra condición y calidad de Seres Humanos.

Denunciamos y condenamos, como Pueblos agraviados por la discriminación xenófoba y la barbarie, la brutalidad y la falta completa de compasión con la que hemos sido y somos tratados en Países cuya riqueza está construida sobre el expolio y el saqueo de las nuestras.

Denunciamos y condenamos, junto a todos los Pueblos del Mundo, las horrorosas, odiosas y execrables Políticas de criminal Bloqueo Económico, agresiones con Medidas Coercitivas, Arbitrarias, Unilaterales, y las terribles Políticas Migratorias, que desconocen el Derecho Humano, que violan los Derechos Humanos y que son reflejo y espejo del egoísmo y el desprecio de quienes se creen dueños del Mundo.

Aquí denunciamos y condenamos, nuevamente, todos los atropellos salvajes, atroces, incomprensibles a estas alturas de la Vida, que las Potencias Imperialistas despliegan con sus políticas económicas, culturales y comerciales, pretendiendo continuar dominándonos, e intentando burdamente intimidarnos con sus estúpidos armamentos y aparatosos aparatajes militares, dirigidos contra la Paz, en Asia, África y Nuestramérica Latina-Caribeña.

Denunciamos las Políticas inhumanas contra cada uno de nosotros, en todos los campos… Migración, exclusión; denunciamos y condenamos los imperdonables e injustificables insultos y amenazas, ese inaceptable Terrorismo de Estado, esos crímenes de Lesa Humanidad que sin ninguna vergüenza se exhiben, como Derecho Superior de los Imperialistas de la Tierra.

Denunciamos y condenamos todas las insultantes y vulgares agresiones, atrevimientos verbales, políticos, económicos, comerciales y guerreristas, que constituyen también delitos de Lesa Humanidad, crímenes contra la Seguridad, la Tranquilidad, la Justicia y la Paz, Bienes Supremos de nuestros Pueblos, que no pueden, ni deben, manosear o arrebatar.

Como Herman@s Revolucionari@s en la Patria Grande, Hijos e Hijas de Grandes Próceres Nuestroamericanos, y Protagonistas de Revoluciones Victoriosas, ratificamos aquí nuestra plena e inequívoca Solidaridad y Hermandad con Cuba y Venezuela. Nicaragua y la Revolución Popular Sandinista nos identificamos plenamente con las Batallas, y las Victorias indispensables que estamos construyendo, desde estas Tierras de Libertad, Dignidad y Soberanía, sabiendo que Ni Nos Vendemos, Ni Nos Rendimos, Jamás !

Aquí también denunciamos y condenamos la inseguridad, ciudadana y humana, el uso ilícito de pretextos inverosímiles y acusaciones falaces, falsas y estrafalarias, que solo son más injerencia, amenazas de más invasiones y ocupaciones.

Denunciamos y condenamos las absurdas manipulaciones con acusaciones disparatadas, descabelladas, desde el pretexto del narcotráfico, que és plaga y comercio de los Países ricos, donde habitan millones de consumidores, esos Países Potencias que alientan a los empobrecidos, a más producción y comercio de sustancias, traficando miserias.

Denunciamos el hambre como arma de dominio, el abandono, la desnutrición, las enfermedades, el trato indecoroso, impúdico e inmoral contra las Familias, las Mujeres, los Jóvenes, los Niños, los Adultos Mayores, que son vistos cada vez más como estorbo, y desterrados de la Vida, promoviendo nuevos exterminios.

Reiteramos nuestra histórica y permanente condena al Genocidio, a la bárbara política de negación del Pueblo Palestino… Condenamos todas las salvajes, brutales, masacres que se perpetúan, que se extienden, a vista y paciencia de todo el Mundo.

Condenamos al Estado de Israel, así como hemos condenado y condenamos las políticas y prácticas de las Potencias Coloniales, Imperiales, Neocoloniales y Fascistas.

Condenamos, por tanto, el exilio del Bien, y todos los ataques a la Vida, las Libertades, la Convivencia y la Civilización que creíamos haber construido.

Exigimos más Políticas y Programas para la Seguridad, la Salud, la Educación, la Vida Digna… el Agua, las Viviendas, las Tecnologías, la Vida Tranquila en Comunidad, el Trabajo y el Progreso al alcance de Tod@s, para el Bien de Tod@s.

En el 80 Aniversario de Fundación de las Naciones Unidas, promovamos más y más coherencia de la Conciencia Humana. Debemos seguir alzando Voces, uniendo Manos y Corazones, clamando y luchando, exigiendo y combatiendo, para que esta etapa de Vida en este Planeta que compartimos, deje de estar marcada por la muerte en todas sus formas, por el secuestro del Alma Inteligente, y sea más bien, Aliento, Ánimo, Fuerza de Esperanza.

Nos llamamos a trabajar en unión sensible y sostenible, capaz, ingeniosa y creativa; nos llamamos a seguir caminando, convencidos, fuertes, construyendo Unidad, construyendo Hermandad, Afinidad, Unidad, que és la verdadera Fuerza, cumpliendo con el Siempre Más Allá que como Divisa Espiritual Profunda, debería ser Himno y Acción Cotidianas de cada un@, y de tod@s.

En el 80 Aniversario de Naciones Unidas nos urgimos a cambiar la lógica, cambiar las actitudes, cambiar la acción, ser Humanos verdaderamente, dejar de repetir y repetir, sin resultados. La Unidad y la Hermandad deben ser el Camino que asumamos juntos, con Valentía y Orgullo, para que sigamos creando este otro Mundo que ya se perfila como otro Amanecer.

La Pobreza, la Violencia, la Arrogancia, son Ignorancia !

Amar és Combatir !

Luchar, Luchar, Luchar,

Vencer, Vencer, Vencer !

Patria y Dignidad !

Patria y Humanidad !

Lunes 29 de Septiembre, 2025

Nicaragua Libre