Mensaje de Condolencias y Solidaridad a la Compañera Margarita Simonián, Redactora Jefa de RT y del Grupo Mediático Rossiya Segodnia, ante el fallecimiento de su esposo, el Compañero Comunicador Tigrán Keosayán.

Managua, 26 de Septiembre, 2025

Compañera

Margarita Simonián

Redactora Jefa de RT

y del Grupo Mediático

Rossiya Segodnia

Querida Margarita :

Estos son momentos difíciles y dolorosos que compartimos con Usted solidariamente, desde esta Nicaragua Bendita y Siempre Libre, donde hemos aprendido a conocerla y quererla.

Al enviarle nuestros Abrazos Fraternales, queremos destacar nuestra cercanía con una Compañera como Usted, que entiende tan bien nuestros afanes y comparte nuestras Luchas y Certezas, como nosotros compartimos las suyas y las de su Pueblo plenamente.

Entendemos que su esposo ha sido un Comunicador brillante y leal a su Pueblo y las Causas Justas y Verdaderas de esta Humanidad que debe, porque debemos, continuar el avance contra todas las formas de negación del Bien.

El legado de Tigrán Keosayán vive, y vivirá, perdurando entre quienes combatimos con la seguridad de seguir venciendo.

Usted, Margarita, és Protagonista esencial de todas estas Batallas de Patria y Humanidad.

Como Amig@s Verdader@s nuestros Corazones están con Usted, alentándola y animándola a continuar iluminando, desde todos sus espacios de trabajo, el Mundo que estamos construyendo.

Con Cariño que crece,



Rosario Murillo