Mensaje de Compañera Rosario Murillo, viernes 17 de octubre

Muy buenas tardes, compañeras, muy buenas tardes, queridas familias de Nicaragua, Bendita, Fuerte, Soberana, Siempre Digna, Siempre Libre, Siempre Llena de Fe, de Confianza en Dios, de Esperanza, siempre en las Celestes Alas de la Esperanza, como decía nuestro Rubén, dice nuestro Rubén.

Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua

46 años de nuestro Glorioso Ministerio del Interior: la gran victoria es La Paz

El día de hoy, 46 años de historia heroica, gloriosa, victoriosa, de nuestro Ministerio del Interior. 46 años que se han celebrado con dianas en todos los municipios de nuestra Nicaragua bendita, porque todos comprendemos el valor de esta institución, fundada por nuestro Compañero Comandante Tomás Borges, fundador también del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

No se explica un Ministerio del Interior sin la Revolución, sin el Frente Sandinista, sin Tomás. Hemos luchado para vencer y seguimos luchando y seguimos venciendo. ¿Cuál es la gran victoria? La paz.

¿Cuál es la gran victoria? Avanzar contra la pobreza. ¿Cuál es la gran victoria? La alegría de las familias nicaragüenses que sabemos que con Dios vamos adelante, como pueblo suyo, marcando el paso hacia el futuro, que será luminoso como es ya este, presente de todos.

RT despliega Verdades Verdaderas

Y compañeros, compañeras, esta mañana, en Moscú, Daniel Edmundo con una delegación integrada por compañeros de la Red de Comunicadores, de las Plataformas Digitales de Juventud, la Embajadora, la Ministra y Poeta Alba Azucena Torres, nos han representado en el acto hermoso de aniversario de los Veinte Años de RT, hemos conocido, también las entrevistas, las declaraciones, los saludos de jefes de Estado, jefes de gobierno, del mundo que comparten la alegría, el éxito de tener un medio que despliega Verdades Verdaderas.

Hemos estado allá y estamos aquí trabajando todos los días, juntos, forjando estas alianzas del Mundo Nuevo, del Mundo Mejor, del mundo que todos queremos, en paz y bienestar para los pueblos, que somos libres, que no somos esclavos de nadie.

Y compañeros, compañeras, precisamente también sobre el Ministerio del Interior, hay anuncio de lluvia, hemos visto que hay ondas tropicales desplazándose por Centroamérica, incluso se han producido tragedias como la de la niña aquí en Managua, hace dos días que lamentamos profundamente, hemos estado acompañando a las familias desde la alcaldía de Managua, y más tragedias en toda la región donde han sufrido, hemos sufrido consecuencias que son propias de esta temporada de lluvias, pero que todos sabemos cuánto representa cada una de esas incidencias, sobre todo cuando destruyen vidas, familias y destruyen también obras, la vida material de los pueblos.

En este caso desde México hasta Costa Rica hemos sufrido estas Ondas Tropicales, por lo tanto, cancelamos el acto porque iba a ser en exteriores, esta tarde en la avenida de Bolívar a Chávez, y estamos preparados para retomar en cuanto sepamos que, o podamos, no con certeza porque no hay certeza nunca, aún con los pronósticos, pero que sepamos que podemos realizar la actividad como el Ministerio del Interior y nuestro pueblo merecen. Vamos a estar en comunicación, no pusimos fecha precisamente por esa inestabilidad climática que se da, sobre todo en octubre, porque es el mes más lluvioso de todo el año.

La Alegría de Vivir en Paz

Este fin de semana tendremos 59.000 actividades, alegría de familia, de comunidad, alegría porque vivimos resguardando la paz que tanto nos da, la paz que nos ha dado Cristo Jesús, y la paz que nos corresponde resguardar con ese carácter nicaragüense que nos conocemos, y sobre todo desde el amor que es fe y que es paz.

Tenemos actividades culturales y recreativas, 28.000 en todos los municipios, culturales, recreativas.

Esta mañana estábamos viendo el acto de la Asamblea Nacional en El Coyotepe, la fortaleza El Coyotepe, un lugar que hemos restaurado para la memoria gloriosa de las luchas de dignidad nacional de nuestro pueblo.

Ahí estuvo la Asamblea sesionando un derroche de arte, de cultura, de color, de tradición. Vimos nuestro cielo azul con un espléndido sol, pero ya vemos que se está nublando y sabemos que la tarde lo más probable es que sea lluviosa.

Nuestros Héroes nos inspiran

Estamos celebrando en todas partes esa alegría de nuestro cielo, esa alegría de este suelo nuestro donde avanzamos también hacia las fiestas decembrinas. Pasando por noviembre, noviembre las fiestas de todos los santos, las visitas a los campos santos, a nuestros familiares y noviembre también la conmemoración heroica del comandante Carlos y noviembre también todos los días tenemos aquí héroes que celebramos, héroes que reconocemos, que respetamos y que nos inspiran desde los otros planos de vida donde trascendieron y donde guían nuestros pasos hacia esa Nicaragua mejor que todos queremos. Brillante, más brillante, más luminosa. Nicaragua que va a liberarse, se está liberando ya de la pobreza.

Y compañeros, tenemos también aniversario de ser municipio en El Sauce, 120, aniversario 216 en Ocotal, Ocotal Glorioso, Ocotal Victorioso. En deporte hay 26.000 actividades, en ferias del emprendedurismo, de la Economía Familiar hay 1.426.

Ya nos adelantamos también a las Ferias Gastronómicas que hay en todo el país y expo-ferias de café especiales en Jinotega parque de ferias, feria de la cosa de horno en León, plaza Juan José Quezada, León, Capital de la Revolución.

Y cantidad de eventos en todo el Perú. Vamos a circular este listado donde se incluyen hípicas también, donde se incluyen corridas de toros, donde se continúa eligiendo y coronando a reinas de todas las fiestas tradicionales y donde cantamos y bailamos, porque sabemos que esta es una Patria de Color, de Vigor, de Gloria, de Alegría. Y compañeros, compañeras, tenemos también que encendemos un árbol de la vida en Diriomo, Granada color violeta, iluminando las victorias, iluminando el tránsito a la inmortalidad del comandante Federico Pedro Arauz Palacio.

Fortalecemos cooperación con Grupo de Medios de Shanghái.

Y compañeros, también estamos en Shanghái, estrechando cooperación. La delegación que preside la compañera Camila Ortega visitó la ciudad de Shanghái, ampliando cooperación con distintas instituciones de ese sitio histórico. Se han reunido con distintas asociaciones, facultades de diseño, de moda, de confección.

La prestigiosa Universidad Donghua, una de las mejores de la República Popular China. La Compañera Camila y el compañero Maurice han transmitido los saludos de nuestro pueblo, del Comandante Daniel y de mi persona. Saludos efusivos, saludos de hermandad, saludos de lucha por el mundo mejor en el que vamos caminando.

También estamos en la República Popular Democrática de Corea, asistiendo desde nuestra embajada el compañero Modesto Munguía a la gran exposición del desarrollo de la Industria Ligera. Hemos asistido a nombre o representando a todo nuestro pueblo.

Visitamos el grupo de medios de Shanghái, la compañera Camila, el compañero Maurice, confirmando, contactando y ampliando la cooperación, las relaciones, la comunicación, las coordinaciones entre el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Viva Nicaragua, canal 3, y el Grupo de Medios de Shanghái.

Obras que dignifican

Tenemos compañeros, compañeras, nueva estación de bomberos, la número 231, hermanos Parrales, el martes 21 se estará inaugurando la Boquita de Diriamba, el empalme de La Boquita, Carazo.

Las alcaldías hoy inauguran, pero aquí tenemos otras celebraciones, el municipio de San Fernando, 128 años, Santo Domingo, 74 años, y hay viviendas que entregamos en Yalaguina, Tipitapa, El Cuá, Totogalpa, Buenos Aires.

Calles en Estelí, 33 calles de macarán, San Nicolás, 7, El Rama, 6, Matagalpa, 5, San Marcos, 5, León, 5, Matreare, 4, Waspan 4, La Concepción, 2, Nandaime, 2, La Cruz del Río Grande, kilómetros ya de caminos, son 8 kilómetros de caminos rurales, también en Matiguás 8 kilómetros, en Waslala 8 kilómetros, la Libertad de Chontales, un puente debajo, reforzado, reemplazo de alcantarilla, y en Jinotega, puentes peatonales rehabilitados.

Parques rehabilitados en Mateare, en Tipitapa también cancha, cancha deportiva, en Siuna, cancha multiusos, Nueva, Comunidad Coperna. Bilwi, campo de softball, casas de cultura en el Sauce, Rosita, San José de los Remates, Chinandega, Prensa Polca, Totogalpa, Masaya, son centros de salud y escuelas comunitarias, también en Belén y Rancho Grande.

Nagarote, ampliando el sistema de agua potable en la Comunidad Santa Lucía, también Santa María, rehabilitando el sistema de agua potable.

Luego, tenemos la nota del Ministerio de Educación, que no está aquí, la nota del Ministerio de Educación, disculpen que no me la pusieron aquí, que estamos dando a conocer, reforestación de verde, que te quiero verde, marina, en San Isidro, hoy reforestamos las zonas de recarga hídrica cercanas a la nueva planta solar en ese municipio en construcción, la planta solar.

El MAG, expectativa de cosecha de tomate de 115.200 quintales, en octubre se produce este tomate en Terrabona, Estelí, Ciudad Darío, La Trinidad, Pueblo Nuevo, La Concordia y San Sebastián de Yalí, en particular o principalmente.

El INTA produce, analizando, viendo, revisando la producción sostenible del limón con abonos orgánicos, bio-fertilizantes y micro-elementos para incrementar la producción, se realiza esta actividad en La Paz Centro.

Luego tenemos Usura Cero, 5.000 protagonistas en 105 municipios la próxima semana, 985 grupos solidarios y 1.000 protagonistas en 45 municipios el día de hoy.

Tenemos aquí también rehabilitación total de 4 centros de estudio emblemáticos en Kukra Hill lleva el nombre del profesor Justo Pastor Castillo, en el Instituto Nacional Las Perlas, Laguna de Perlas, Costa Caribe Sur, Instituto Nacional Haulover en Laguna de Perlas, también, 69 millones en Laguna de Perlas, 73 millones en Las Perlas y 72 millones en Kukra Hil, son ampliaciones y rehabilitación total de infraestructuras que inician hoy y llevará 8 meses a la conclusión, nos llevará 8 meses.

También tenemos compañeros a las universidades entregando a ver espacios en la UNI, para capacitar a centenares de jóvenes estudiantes de Ingeniería Química, laboratorios también para estudiantes en las distintas carreras de ingeniería y laboratorios para informática.

La universidad, Héroe Ricardo Morales Avilés, está instalando un laboratorio donde se formarán más de 1.200 estudiantes.

El INATEC, 13.300 protagonistas se atienden en cursos, o han sido atendidos en cursos de agro-transformación, conciertos, pasarelas. Y luego aquí tenemos también títulos de propiedad hoy, 519 en Chichigalpa, Posoltega, El Realejo, Corinto, Granada, Potosí, San Carlos, El Castillo, Nindirí, Masaya, Masatepe, El Rama y Nueva Guinea.

Hoy inauguramos la comunidad, en la comunidad Santa Rosa, sector Los Blanches del municipio de San Ramón, con energía para 126 hermanos y hermanas con casi 2 millones de inversión y el Sistema de Iluminación Pública entregándose a 3.400 protagonistas en Sébaco comunidad Chahuitillo.

También vamos a tener que dejar para el día lunes, me disculpan, esa nota del Ministerio de Educación donde se explica todas las actividades que estamos preparando para las fiestas de diciembre, La Gritería y Las Purísimas, la gritería y las navidades.

Tenemos el comunicado semanal del Ministerio de Energía y Minas y del INE donde se ratifica que no hay aumento en los precios del petróleo.

Mega Feria Oncológica en Chontales

Tenemos, compañeros, desde el MINSA, este fin de semana, una mega feria de oncología en Chontales, en Juigalpa, en el hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra. Vamos a trabajar para la detección temprana del cáncer y brindar el tratamiento oportuno a 300 protagonistas de ese departamento.

También especialistas nicaragüenses y estadounidenses, una buena nueva, realizarán cirugías ortopédicas en Carazo y aquí en Managua, entre ayer 16 y el 21 de octubre.

Se realizarán cirugías a niñas y niños en los hospitales Regional Santiago de Jinotepe y Doctor Fernando Vélez Páez en Managua.

A partir del 4 de noviembre iniciamos las Fiestas Decembrinas

El Ministerio de Educación, aquí lo tengo ya, celebra las fiestas de decembrinas con carnavales navideños, centros educativos decorados para las fiestas, las alegrías de diciembre, desfiles de bandas escolares y gimnasias rítmicas con trajes navideños, galas artísticas nacionales Triunfos Bendiciones.

Expoferias regionales de dulcería de la temporada navideña y a partir del 4 de noviembre iniciamos con todos estos festivales y eventos de la cultura tradicional, que eso también es estudio, es educación, es identificación con nuestra identidad nacional a partir del 4 de noviembre para celebrar en grande este diciembre de tantas victorias en la educación. Vamos adelante.

Abrazos de nuestro Comandante Daniel, pendientes de la fecha de conmemoración formal, porque hemos conmemorado en todos los municipios, se han realizado Dianas, como decíamos, y desfiles honrando al Ministerio del Interior en el heroísmo, en la gloria, en las victorias y en la defensa, en todo tiempo, de la paz y el derecho al bienestar, los derechos de las familias nicaragüenses.

Vamos adelante, Compañeros, Compañeras. Es nuestro El Porvenir, Siempre Más Allá.