Mensaje de Compañera Rosario Murillo, martes 28 de octubre

Muy buenas tardes, compañera, muy buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, soberana, digna, libre, siempre libre, llena de fe, llena de espíritu cristiano, socialista y solidaria.

Continúan las buenas nuevas, las bendiciones por gracia de Dios. Hoy en la Asamblea Nacional se aprobó el ingreso de un barco hospital que nos llega desde la República Popular China, que va a estar en nuestro país prácticamente con una tripulación de casi 400 personas, médicos especialistas, médicos generales, personal de enfermería y de apoyo. Van a brindar atención a las familias nicaragüenses y luego a capacitarnos también, a aprender más unos de otros, fortaleciendo capacidades.

Con esta aprobación se refuerza nuestro compromiso con la paz, la hermandad, la seguridad. El barco, que es hospital de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, tiene el nombre de Arca de la Ruta de la Seda número 867. Y según nos explicaba el compañero Laureano, ofrece atención médica, por supuesto gratuita, y ha visitado Fiji, Tonga; Nicaragua será el primer país de nuestra América donde brindará servicio, fomentando intercambios culturales y diplomáticos.

El «Arca de la Ruta de la Seda» es un buque-hospital, el buque-hospital oceánico más reciente, diseñado y construido por China con capacidades avanzadas para realizar más de 60 tipos de procedimientos médicos, consta de 14 departamentos clínicos y 7 unidades auxiliares de diagnóstico. Puede acoger hasta 300 pacientes por vez. En simultáneo su infraestructura le permite realizar más de 60 tipos de procedimientos médicos desde cirugía general, hidroepidemia, hasta obstetricia, ginecología, oftalmología; está equipado también con un helicóptero a bordo para evacuaciones médicas y rescate de emergencia.

Las consultas, como hemos dicho, son gratuitas, así como el diagnóstico, la cirugía. En cada puerto realizan diagnósticos y cirugías a miles de personas. En 7 días que duró la visita en Fiji brindaron 3,330 atenciones y realizaron 426 cirugías, y en Tonga más de 5,000 personas fueron atendidas.

Como siempre, nuestro reconocimiento a la amistad, a la cooperación solidaria, complementaria, respetuosa de la República Popular China con los pueblos del mundo y en este caso con nuestra Nicaragua, bendita.

Otra información es que se acepta la renuncia de la compañera Ofelia María Villalobos Bravo, que era ministra de salud, y se acepta y se nombra a la compañera Mayling Lisette Brenes Calderón, quien desde ahora es ya ministra de salud para servir a nuestro pueblo.

El Tercer Congreso Nacional del SINAPRED se realizará saludando el 49 aniversario de tránsito de la inmortalidad del héroe nacional y fundador del FSLN, comandante Carlos. Comandante Carlos, vencedor de la muerte, estará el Congreso dedicado a facilitar intercambio de experiencias sobre los procesos de entrenamiento, preparación de brigadas, brigadistas de primera respuesta, grupos comunitarios, escolares e institucionales y municipales, acciones desarrolladas por las instituciones de gobierno que conforman esa brigada. Se va a realizar en la UNI el día 7 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana.

Compañeros, compañeras, también desde las alcaldías, el día de hoy estamos entregando viviendas en La Libertad; calles, caminos y puentes en La Concepción, San Ramón, Santo Domingo, San Francisco Libre, Waslala, San Juan de Limay y Dipilto; gimnasio y centros recreativos en Rivas, Esquipulas; y unidades de salud y viveros en Buenos Aires, Ticuantepe y San José de Bocay.

Luego, compañeros, compañeras, desde el MAG nos reportan un inventario nacional de cerdos de 66,800 cabezas a octubre, es decir, a este mismo mes que estamos concluyendo, de este año, en granjas porcinas con manejo tecnificado y semitecnificado. El 84% de este inventario se concentra en Managua, Estelí y Masaya.

El INTA hoy desarrolló una capacitación sobre los efectos de los biofertilizantes enriquecidos con minerales. Esta capacitación se desarrolló con productores de municipios de la Región Autónoma del Caribe Sur.

Usura Cero entrega créditos a mil protagonistas en 44 municipios.

Llevamos el 77%, gracias a Dios, de la matrícula escolar proyectada para el año próximo. Gran éxito. Como decíamos ayer, estamos conscientes, las familias nicaragüenses estamos conscientes de que la educación es la clave del futuro que todos queremos y merecemos, por el que trabajamos tanto. Dos municipios ayer por la tarde alcanzaron la matrícula más alta: San José de Bocay y Achuapa, avanzando en sobrecumplimiento. ¡Felicitaciones!.

Y luego tenemos también compañeros, compañeras que en los Juegos Centroamericanos alcanzamos siete nuevas medallas de oro, llevamos 22 medallas de oro de la selección nacional de béisbol; levantamiento de pesas también, medalla de oro compañero Orlando Vázquez. Luego Fátima Pineda, Hilda Blandón en Billar Carambola tres bandas por equipo, nueva medalla; Hilda Blandón Billar Carambola tres bandas individual, nueva medalla; José Ernesto Terminio Billar Carambola tres bandas individual, nueva medalla. Y son cuatro también las nuevas medallas de plata, llevamos un total de 28 en distintas especialidades; y seis nuevas de bronce, llevamos un total de 55. Todos estos logros son reflejos del trabajo que realizamos para el desarrollo deportivo desde nuestra juventud.

Las universidades alcanzaron ya una matrícula de 23,555 en las 127 carreras que se impartirán en todos los departamentos. Se tiene un avance en el primer día de matrícula del 33% de la meta de 72,000 nuevos estudiantes. Esperamos esos 72,000 para este año, pero al paso que vamos, vamos a superar la meta.

La otra buena nueva es que estamos abriendo en las próximas semanas nueve academias de idiomas «Brian Willson», nueve academias de idiomas. Vamos a hacer simultáneamente la inauguración en Granada, Masaya, Carazo, Rivas, Matagalpa, Chontales, Estelí, Chinandega y León. Más de 10,000 protagonistas proyectamos que estudien inglés, chino mandarín, francés, italiano, alemán, portugués, entre otros idiomas. Brian Willson, héroe de la paz, llevamos su nombre en honor y gloria a la gesta, al heroísmo de Brian, para los estudiantes que están forjando el porvenir de nuestra Nicaragua bendita. Nueve academias, academias de idiomas, «Brian Willson».

El INATEC entrega a la familia de Estelí, mejorado, el Centro Técnico Comandante «El Zorro» Francisco Rivera Quintero; una inversión de 9 millones de córdobas.

Y títulos de propiedad 500 en Estelí, San Juan de Limay, Managua, Acoyapa, San Pedro de Lóvago, Santo Tomás, Villa Sandino, Matagalpa, Ciudad Darío, Ocotal, Wiwilí, Quilalí, Ciudad Antigua y Bluefields. Vamos Adelante construyendo el porvenir.

Siguen las capacitaciones, los encuentros con los hermanos que han llegado desde la Federación de Rusia, del Grupo RT. Capacitaciones, encuentros y sobre todo el fortalecimiento de nuestra histórica amistad y hermandad.

Tenemos energía en Nindirí, Comunidad Santa Juana, 500 hermanos, 93 hogares; y sistema de iluminación público en el casco urbano del municipio de Belén, Rivas, entregado a ocho mil protagonistas el día de hoy.

Desde el MINSA, estamos trabajando para generar otros centros especializados aquí en Managua: Uno que servirá para atender nutrición y manejo de la obesidad aquí por la carretera a Masaya, vamos a estar enviando fotografías y ubicación, vamos a inaugurar también saludando a nuestro comandante Carlos; y luego también otro para darle seguimiento cotidiano a programas sin diabetes. Por otra parte, otros dos que estamos proyectando se inauguren en Waspan Sur, aquí en Managua, y en carretera a Masaya por la iglesia de Santo Domingo. Vamos a estar mañana informando con más detalles.

El coronavirus: cuatro nicaragüenses con COVID-19 confirmados, dos de los que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

Buenas nuevas: los equipos que fortalecen atención ortopédica en hospitales están recibiendo torres para artroscopía y taladros ortopédicos que nos permitirán realizar cirugía corrigiendo fracturas, fijando prótesis y tratando lesiones en articulaciones como rodillas, hombros y caderas. Prácticamente todos los hospitales del país estarán entregando este tipo de equipos.

El centro de recuperación de adicciones que lleva el nombre del eminente psiquiatra, doctor Mario Flores Ortiz, se inauguró el 13 de enero del 2025 y a la fecha han completado exitosamente su programa de rehabilitación donde 100 hermanos y hermanas que se han reintegrado a su vida familiar, a su entorno laboral; y tenemos ingresados 16 pacientes. La modalidad de atención es por internado, con duración de 3 a 6 meses según la evolución de las personas. Seguimos trabajando en el fortalecimiento de nuestro modelo de salud familiar y comunitaria y en las distintas especialidades.

Luego tenemos también un saludo que hemos hecho llegar al hermano presidente Abdelmadjid Tebboune, de la República Argelina Democrática y Popular, ante el aniversario, conmemoración del 71 aniversario del inicio o estallido de la Revolución Argelina. La fecha histórica en la que rendimos homenaje a los compañeros combatientes, héroes, mártires, quienes con valentía y heroísmo ofrendaron su vida en amor a su patria en esa inspiradora lucha del pueblo argelino. Tanta lucha hasta que alcanzaron su independencia, su soberanía, su libertad el 5 de julio de 1962.

Siempre hermanos, siempre comprometidos en continuar fortaleciendo los lazos de fraternidad, solidaridad, complementaridad que unen a nuestros pueblos y gobiernos en la lucha que es común por un mundo de paz, de justicia, de verdad verdadera, de desarrollo pleno para los pueblos del mundo, para los pueblos del planeta.

Abrazo grande, compañeros, compañeras, y Vamos Adelante. Todos los días sabemos que estamos bendecidos, todos los días sabemos que con el favor de Dios seguimos caminando, elevando nuestro corazón, nuestra alma altísima y diciendo: «Aquí estamos, somos tu pueblo, Padre Celestial, y vamos adelante de tu mano y para tu gloria».

Abrazo grande, Siempre Más Allá, compañeros, compañeras.