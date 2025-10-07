Mensaje de Compañera Rosario Murillo, martes 07 de octubre 2025

Rosario Murillo

Muy buenas tardes, Queridos Compañeros, Compañeras. Semana de triunfo, Semana de Conmemoración, de Victorias, y Hacia Nuevas Victorias. Estamos adelante. No sólo vamos, ¡Estamos Adelante!. Gracias a Dios en Nicaragua Reina la Paz.

Gracias a Dios en Nicaragua vivimos tranquilos y seguros, trabajando con el deseo y el afán, además el derecho de prosperar. Gracias a Dios nuestra Patria Bendita es Libre, Libre y Soberana. Y además, trabajamos duro para que Dios nos bendiga, para que la maldad, la perversión, el odio desaparezcan de nuestros horizontes y podamos construir desde el amor cada día un ladrillito. Cada día, paso el futuro que tanto merecemos y por el que tanto hemos dado, entregado, luchado y estamos venciendo.

Diciembre en Nicaragua

Desde el INTUR el día de hoy hemos circulado tres estrategias de nuestra Nicaragua Bendita, la de Arte y Cultura Caribeña que va a estar realizándose el festival en Rivas el 8 y 9 de noviembre, saludando a nuestro Comandante Carlos (Carlos Fonseca Amador).

Y luego diciembre en Nicaragua. Todos sabemos lo que significa el olor a madroño, las pascuas, los pastores, los inciensos, las cajetas, los dulces, las Purísimas. Nuestro Niño Dios que llega y llega y nos trae buenas, nuevas. Gracias, gracias a toda la Santísima Trinidad.

Felicitamos al Presidente Vladimir Putin

Aquí estamos y vamos adelante y hoy hemos enviado nuestro saludo, nuestros saludos y sintonía al Hermano y Compañero Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, que cumple años, un aniversario de vida que le encuentra, como decimos en nuestra nota, en batalla formidable por un mundo donde aseguremos la paz, el diálogo y el bien de todos, porque es lo que todos deseamos y lo que todos merecemos.

Justicia, verdad y respeto a todos los derechos. Eso es lo que promueve el Presidente de la Federación de Rusia, el Compañero, Hermano Vladimir Putin, y sabemos, sabemos que con la bendición de Dios y de su mano y para su Gloria, se alcanzarán esas metas, porque la providencia y prodigiosas fuerzas espirituales siguen acompañando a la humanidad y al Presidente Putin en su batalla por lo mejor para la humanidad.

48 aniversario del Inicio de la Insurrección

Y Compañeros, Compañeras, también estamos preparando el Plan Especial del 48 Aniversario de la Insurrección, del Inicio de la Insurrección en Masaya y además estamos también trabajando para que esa conmemoración heroica represente hoy lo que representó en aquellos tiempos el caminar hacia Nuevas Victorias.

El Cuartel de Masaya, 48 años, allí dejar su vida prodigiosa, la instalaron, la sembraron y nosotros la cultivamos y la cosechamos todos los días. Juan Carlos Herrera, “La Foquita”; Israel Lewites, Maximiliano Somarriba “Tajín”, Asunción Armengol Ortiz, Francisco Castellón Peinado, Manuel Sánchez Martín, los hermanos Norman y Rolando López Porras. A todos ellos nuestro respeto, reconocimiento en el honor y la gloria de haber instalado con su máxima entrega esta Nicaragua prodigiosa, donde hoy ratificamos todos los días paz y bien para todos.

El 17 de octubre estamos en Masaya celebrando a más héroes y a todas sus familias nuestro abrazo y nuestro cariño y respeto en todo momento.

Luego, también hemos recibido de la Compañera Brenda Rocha quien preside la delegación que nos representa en el 80 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, la República Popular y Democrática de Corea, que han llegado, nos mandaron una nota, y bueno han puesto ofrendas florales en los monumentos a los fundadores de la República Popular Democrática de Corea y del partido y que son los héroes de la historia de lucha antiimperialista de ese pueblo hermano.

Están allá, han iniciado un programa intenso y nos sentimos contentos y orgullosos de estar representados en esta fecha de Historia y Victoria del pueblo de la República Democrática y Popular de Corea.

Seguimos avanzando

También tenemos compañeros, compañeras desde las alcaldías, más calles, en Managua, en Ciudad Antigua, en El Rama, en Nandasmo, Bonanza, El Crucero agua comunitaria. Casas Maternas, gimnasios, campos deportivos y esta semana vamos a entregar 58 viviendas en una cantidad de municipios, 60 calles adoquinadas, también la lista de municipios es larga por eso no la leemos, pero lo estamos circulando a través de los medios caminos productivos, 26 kilómetros, infraestructura recreativa, cuatro parques y plazas rehabilitadas y mejoradas en Catarina, El Rama, Sébaco y en San Juan de Oriente para deportes, nueve estadios polideportivos, campos deportivos y canchas nuevas y mejoradas en Bilwi, Macuelizo, Matagalpa, Santa María, Wiwilí de Jinoteca, Nandaime y La Paz de Carazo, casas de arte, cultura y creatividad en San Juan del Sur, construcción del fachado y embellecimiento de la entrada a San Francisco de Cuapa y rótulos también de entrada y de bienvenida a Nuevo Guinea en su entrada principal.

Cuatro escuelas comunitarias rehabilitadas, siete puestos de salud, casas maternas también en Bonanza y Belén, casa comunal en Managua, Distrito 4, mercados, Parques de Ferias y rastros en Chichigalpa, Rivas, Rosita y Matiguás, viveros y sistemas de agua comunitarios en Somotillo y Bocana de Paiwas, también puentes en El Rama y obras de mitigación en toda la Juigalpa, Matagalpa, Bonanza y Mateare, maquinaria en Estelí, compra de camión, dice, para fortalecer la recolección de basura. ¡Cuántas obras! Que son amores y que son excelentes razones para la vida buena que todos nos hicimos.

Saneamiento en Chichigalpa para 30 mil 500 hermanos que mejoran sus condiciones higiénicas, sanitarias y ambientales. Esto es en ENACAL. MARENA siembra mangle, 20.000 plantas de mangle en Estero Real, Reserva Natural de El Viejo, Chinandega e Isla Juan Venado en Salinas Grande, León.

Luego tenemos repollo, cosecha de repollo 2.4 millones de unidades a octubre, un curso Octubre Victorioso, garantizado por familias productoras de Jinotega, Estelí, San Rafael del Norte, Matagalpa y La Concordia.

Y el INTA promoviendo prácticas para acelerar germinación de semillas en frutales. Estamos presentando prácticas para acelerar germinación y vigor de semillas de frutales allá en el Caribe Sur, en el Centro de Tecnologías Agropecuarias Samuel Lau de Kukra Hill, . Participan decenas de productores.

Usura Cero entregando créditos a mil protagonistas, 50 municipios.

La Cuarta Edición Expo Café Especial o Especiales en Ocotal, Nueva Segovia, este fin de semana coincidiendo con la celebración de San Fabián y de Octubre Victorioso.

Luego ayer también dimos a conocer las Matrículas Escolares que se lanzan este lunes 20 de octubre y que se extenderá un mes con muchas celebraciones que ratifican la voluntad de todos de avanzar aprendiendo para más y más victorias.

Conciertos regionales de orquestas sinfónicas y Coros Escolares Rubén Darío, nuevo repertorio de música nacional. 18.000 estudiantes celebrarán los avances en formación artística con presentaciones músicas de compositores nacionales, compositores nuestros, compositores de música nicaragüense en toda esa cantidad de municipios donde ya tenemos, gracias a Dios y a la cooperación que hemos recibido la República Popular China de su pueblo y gobierno, Orquestas Juveniles. Luego tenemos también desde el INATEC 30 mil estudiantes técnicos que participan en un curso de historia e identidad nacional.

475 títulos de propiedad entregándose hoy en los distritos de Managua 4 y 6, en Santa María de Pantasma, Wiwilí, Nueva Segovia, en León, en La Paz Centro, Nagarote, Telica, Teustepe, San Lorenzo, Moyogalpa y vamos adelante siempre por más victorias de la paz y el bien, el derecho al bienestar, a vivir con seguridad y tranquilidad trabajando y prosperando en nuestra Nicaragua Bendita.

Santa Lucía, hay un proyecto de energía, se instaló para 347 hermanos y hermanas. Santa Lucía es una comunidad en Jinotega, tenemos también del Sistema de Iluminación Pública a 6.900 protagonistas, esto se entrega el día de hoy en Ciudad Sandino, Residencial San Andrés.

Vamos adelante. Compañeros, Compañeras, el Ministerio de Salud nos reporta que el coronavirus: seis nicaragüenses fueron diagnosticados, están dando seguimiento esta semana que pasó, y 15 los que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso ya cumplieron con el periodo establecido.

Nuevas ambulancias para las familias de Managua se entregarán hoy martes, se están entregando, aquí estamos hablando de 17 ambulancias para los hospitales de San Rafael, el Hospital Solidaridad y la inversión es de 41 millones y luego están 40 ambulancias equipadas para los municipios o departamentos de Costa Caribe Sur, Región Autónoma, Matagalpa, Jinotega, Managua, Las Minas, Triángulo Minero.

Luego tenemos también más partos gemelares seguros, los embarazos gemelares se logran con la atención que se da a esos embarazos gemelares cada vez mejores alumbramientos, las mujeres tienen sus partos de manera natural y segura, así estamos contentos y orgullosos, agradecidos al Padre Celestial porque vamos adelante, porque caminamos construyendo Victorias de la Paz y el derecho a vivir bien, con bienestar, tranquilo, seguro, trabajando y prosperando.

Vamos adelante Compañeros, Compañeras, es nuestro el porvenir abrazo de nuestro Comandante Daniel y de todos nosotros, aquí estamos trabajando para fortalecer cada día estos caminos que son de Nuevas Victorias, una Nicaragua que vive la fe, el amor cristiano, nuestra Nicaragua Socialista y Solidaria, Abrazo Grande.