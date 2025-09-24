Mensaje Compañera Rosario Murillo, miércoles 24 de septiembre

Muy buenas tarde, compañera. Buenas tardes, querida familias. Muy buenas tardes a todo nuestro pueblo. Aquí estamos como pueblo de Dios, cristiano, socialista, solidario, lleno de fe, de esperanza, llenos de la calma y la sabiduría necesaria para avanzar en sendas de paz, en sendas de unión, en sendas hacia el bienestar.

Mañana 25, desde las 10 de la mañana, vamos a realizar el Tercer Ejercicio Nacional de Preparación para cualquier eventualidad en el ámbito de las amenazas climáticas, sísmicas, todo lo que representa lo que vemos a diario en los medios de comunicación: Los excesos, la locura climática, las consecuencias de tanto agravio a la madre tierra, a la madre naturaleza.

Prepararnos para conocer, para saber cómo enfrentarlos y, sobre todo, cómo evitar las muertes, los dolores, el sufrimiento de las familias. Las brigadas se preparan desde ya para estar en todas partes, en todo nuestro territorio: Cada barrio, hogar, comunidad, centros de trabajo, escuela, mercados, iglesias, centros comerciales, instituciones, alcaldía. Todos estamos listos con planes de respuesta efectivos y con la organización necesaria para defender la vida, que es lo más preciado.

Queremos reiterar que en estos ejercicios siempre participan de manera coordinada el Ejército de Nicaragua, desde la Defensa Civil, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, nuestros bomberos y, por supuesto, todas las autoridades tanto a nivel de alcaldías como a nivel de Unidades de Victoria. Victorias sobre la pobreza, victorias que representan la preparación y el conocimiento para enfrentar este tipo de eventos.

Tenemos, compañeros, compañeras, también una buena nueva. Nos informa RTD Rusia que los ensayos clínicos de vacunas contra el cáncer comenzarán en Rusia dentro de mes y medio, según ha anunciado el director nacional de investigación de epidemiología y microbiología Gamaleya, hermano compañero Alexander Gintsburg.

Él lo informó a medios locales y en las reuniones que ha sostenido nuestra delegación allá, el compañero Laureano, se nos ha confirmado que vamos a ser parte de estos procesos de ensayos clínicos, gracias a Dios, gracias a la hermandad con la Federación de Rusia para las vacunas o tratamiento contra el cáncer. Importantísima, importantísima información.

La delegación nuestra está también hoy en Moscú, donde ha sostenido reuniones con la Corporación de Energía Atómica de Rusia, Rosatom, para dar seguimiento y perfilar cada vez mejor el diseño del Centro de Medicina Nuclear que se construirá en nuestra capital, en nuestro país, con los hermanos de Rosatom.

También se ha hablado sobre el suministro de parte de la Federación de Rusia de sistemas de respiración asistida, fármacos oncológicos, entre otros. Contentos de estar allá realizando todos estos contactos y acuerdos para promover salud y bienestar, para proteger la salud de las familias nicaragüenses.

Desde Naciones Unidas, también hemos conversado anoche y esta mañana con nuestro canciller, compañero Denis Moncada, que sostiene encuentros con otros cancilleres, saluda a otros jefes de Estado y además concreta también futuras visitas a otros países hermanos. Hemos participado esta mañana en la reunión ministerial de la CELAC, la Unión Europea, y en los debates del Consejo de Seguridad sobre inteligencia artificial, paz y seguridad internacional.

Una cantidad de eventos y reuniones que están aquí que vamos a circularlos en una nota y estamos participando. Nicaragua, Nicaragua siempre bendecida, Nicaragua siempre con respeto de la comunidad internacional y en el respeto que nos debemos todos por el bien de todos.

Luego, compañeros, compañeras, a las 6 de la tarde de mañana jueves, acto central de conmemoración del 46 aniversario de nuestra Policía Nacional en la Plaza de la Fe. Ascenso en grados a 14 Comisionados Mayores hoy, Comisionados Generales mañana, y luego también el viernes 26 el desfile Unidad, Fuerza y Victoria, avenida de Bolívar a Chávez.

Sábado 27 y domingo 28, ascenso y actos, actos de ascenso en las delegaciones policiales de todo el país. 1,322 compañeros, 428 mujeres y 894 varones serán ascendidos y recibirán su grado de manos de las autoridades máximas de nuestra Policía Nacional este fin de semana.

También tenemos, compañeros, viviendas entregándose desde la Procuraduría de la Municipalidad de Jalapa, El Jícaro, Nueva Guinea, El Rama, Diría.

También calles en Masaya, La Concepción, Larreynaga, Malpaisillo, caminos Estelí, Bonanza, El Castillo, La Ayote, Waslala, más caminos. En San Carlos, rehabilitamos el parque en la comunidad Murillo. Remozamos y mejoramos la infraestructura turística en el barrio La Pólvora, en Granada, La Fortaleza, también en San Jorge campo deportivo rehabilitado, escuelas y puestos de salud comunitarios en Acoyapa, La Sabana, Nueva Guinea, Bilwi, Muy Muy, Río Blanco y San José de los Remates. Mercados, parques de ferias en Laguna de Perlas y en Somotío. Casa materna, casa para atender a personas con necesidades especiales en salud en Muy Muy y Ticuantepe. Viveros en San Dionisio y San Francisco del Norte.

Luego tenemos también el saneamiento que avanza en Telica para restituir el derecho a vivir con higiene a 1,900 familias.

MARENA nos reporta que hay más semillas para reforestación y que se están distribuyendo. Primero, las semillas se recolectaron en el Centro de Mejoramiento Genético y Banco de Semillas Forestales. 1,559 kilos de frutos de la especie de Nogal en la comunidad de Villa Verde y la Isla, municipio de Tuma – La Dalia, departamento de Matagalpa.

El MAG reporta producción de carne de pollo de 284.7 millones de libras, que se produjeron hasta el pasado mes de agosto en 270 granjas tecnificadas y semi-tecnificadas en todo el país.

El IPSA se reúne con ganaderos de Jinotega y Nueva Segovia, siempre enfatizando sobre la implementación de acciones sanitarias para prevenir, controlar y erradicar el gusano barrenador.

Curso especializado en inseminación artificial bovina en el INTA, en El Rama, ahí en el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias Hermanas Parrales Estrada.

Usura Cero, entregando créditos a 1,000 protagonistas, 270 grupos solidarios, 47 municipios. Y el programa Adelante, entregando a 400 protagonistas, 17.7 millones en 74 municipios.

MiFamilia impulsa el orgullo por nuestra Nicaragua bendita, linda y luminosa en todos los centros de atención a nuestra niñez, a nuestros adultos mayores, esa patria nuestra, Nicaragua bendita, prosperada y victoriosa.

Realizamos reuniones con directores y subdirectores de centros educativos privados, fortaleciendo acciones en el marco de la Estrategia Nacional de Educación. 1,250 directores y subdirectores de centros de estudios privados están participando en un encuentro valorativo de las acciones implementadas desde la Estrategia Nacional de Educación, además de proyectando las actividades que se realizarán en el último bimestre de este ciclo escolar 2025, Siempre Victorioso.

El INATEC, Juegos Nacionales de Educación Técnica hoy se realizan. Juventud, Orgullo y Dignidad, 800 estudiantes y deportistas de las disciplinas de atletismo, baloncesto, voleibol, fútbol sala, ajedrez, kitball y béisbol están participando. Coordinan INATEC, el Movimiento Deportivo Alexis Argüello de nuestra gloriosa Juventud Sandinista y también el Movimiento Miguel Ángel Ortez de la Juventud.

Títulos de propiedad estamos entregando 475 en Jinotega, Wiwilí, San Sebastián, Santa Rosa del Peñón, El Sauce, Achuapa, La Larreynaga, Chinandega municipio, El Viejo, Bonanza, Rosita, La Cruz de Río Grande y Corn Island, siempre certificando el derecho a ser propietarios de familias en todo el país.

El Chorro es la comunidad del municipio de Estelí donde hoy estrenamos un proyecto de energía y se atiende a casi 100 hermanos y hermanas. Entregamos el sistema de iluminación pública en el casco urbano de Nueva Guinea para 33,341 protagonistas.

Así estamos, trabajando duro, contentos y orgullosos de nuestros avances, porque tenemos paz, caminamos, porque estamos unidos, caminamos y construimos la patria que soñamos, y Vamos Adelante con ese sentimiento formidable de ser dignos, de ser orgullosos hijos de todos los héroes y de todos los próceres, y de caminar para vencer la pobreza, trabajando en todos los ámbitos y prosperando.

Abrazo grande, compañeros, compañeras. Abrazo de nuestro Comandante Daniel.

Vamos Adelante, Siempre Más Allá.