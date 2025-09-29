Mensaje Compañera Rosario Murillo, lunes 29 de septiembre

Buenas tardes, compañera, y muy buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, digna, soberana, honrosa y gloriosa, Siempre Libre y Siempre Más Allá.

Esta mañana hemos presentado el posicionamiento del pueblo y gobierno de Nicaragua ante la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, en voz de nuestro canciller, el compañero general en retiro Denis Moncada Colindres. Hemos establecido, reestablecido, reposicionado nuestras posiciones de principios sobre las luchas honrosas y gloriosas de nuestros pueblos.

Luchas, luchas por nuestra soberanía, defendiendo nuestra dignidad nacional con los pueblos libres, luchadores, combativos del mundo. Nuestra permanente, inclaudicable, inamovible solidaridad con Cuba, con Venezuela, con la Federación de Rusia, con la República Popular China en estos momentos en que esa gran iniciativa de la Alianza para la Gobernanza Global, es decir, un mundo de paz y de desarrollo, suena y resuena en las voces de los pueblos que sabemos que juntos estamos construyendo un mundo de justicia y paz, un mundo de cooperación solidaria y complementaria, un mundo para la vida, no un mundo para la muerte.

Nuestro canciller, el compañero Denis Moncada, ha dejado bien claro que para este pueblo nuestro, que tanto hemos dado por la paz, que tanto hemos luchado por la paz, es impostergable ganar esa batalla. Hoy la batalla por la concordia, por el diálogo, por la paz, por el respeto; el respeto esencial a nuestros pueblos y a nuestros derechos, el respeto y la paz, el respeto a la dignidad y a los derechos de nuestros pueblos.

Unidad y hermandad, caminos que debemos asumir todos juntos con valentía y orgullo para seguir creando este otro mundo que nos pertenece y que ya se perfila como otro amanecer. Amando combatimos, luchando vencemos, vencemos y venceremos. Somos patria y dignidad, paz y humanidad. El «Siempre Más Allá» es nuestra divisa espiritual profunda que consideramos debe ser himno y acción cotidiana de cada uno, de cada una y de todos. Trabajar para avanzar en unión sensible y sostenible, capaz, ingeniosa, creativa, seguir caminando. Ese es el llamado, convencidos, fuertes, ciertos, construyendo unidad y hermandad, afinidad; unidad que es la verdadera fuerza, es que vamos adelante.

Compañeros, compañeras, también queremos informar al inicio de esta semana que vamos a estar celebrando en grande la gloria de nuestro héroe nacional, el General Benjamín Zeledón. Cumple años el 4 de octubre, aniversario de vida, la vida que lo trajo a este mundo, la vida que trasciende en el otro plano desde donde nos ilumina como sol que no declina. Vamos a estar realizando sesión solemne de la Asamblea Nacional en La Concordia el día 4, su lugar de nacimiento. Vamos a estar honrándole con flores, cantos y, sobre todo, con el juramento de patria libre, de patria bendita y libre, ahí donde reposa en Catarina y en El Coyotepe, donde defendió el honor nacional.

Además, el día domingo 5, bonito día, vamos a estar inaugurando, entregando desde la juventud de todos los tiempos a las familias de las heroicas Segovias, el hospital Héroes de Las Segovias. Encabezan ese firmamento de héroes y heroínas nuestros generales Sandino y Zeledón. Domingo 5, 10 de la mañana, entregando a las familias de Las Segovias el hospital que honra su gloria y memoria. Honramos a nuestros héroes con obras de progreso, obras de derecho, obras que son amores y son buenas razones.

También vamos a estar anunciando que esta semana, el 1, 2 y 3 de octubre, se pagarán los salarios del MINSA, del MINED y de todos los organismos del sector público. Nos informa nuestro Ministro de Hacienda, el compañero Iván Acosta. Estamos hablando de 132,129 servidores públicos: 79,965 mujeres y 52,164 varones. Las mujeres, trabajando duro desde el Estado que sirve al pueblo porque es del pueblo; un pueblo nicaragüense por gracia de Dios.

Tenemos, además, los 10 años de INCANTO, que se celebró en grande ayer en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, honrando la memoria del querido maestro profesor Alberto San José, que inició este movimiento en nuestra Nicaragua. El fundador y presidente de INCANTO recibió la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío en el año 2008 de manos de nuestro comandante Daniel (Ortega). Y ayer, a nombre del Instituto de Cultura de Pueblos y Juventudes y del Teatro Nacional Rubén Darío, se entregó reconocimiento a la presidenta de INCANTO, compañera Elisa Picado, y a todos los muchachos y muchachas de todos los tiempos que integran este movimiento artístico que florece, que ha florecido y seguirá floreciendo Dios mediante. Recibimos artistas invitados de Venezuela, de Italia y de Belarús, también de La Habana y de la Federación de Rusia. Estuvieron participando en este aniversario de 10 y 10 y 10 y 10, porque «Siempre Más Allá» es la divisa.

Esta semana también vamos a estar celebrando fiestas tradicionales en Bonanza (Santa Teresita), en Estelí y El Rosario. En Bluefields, el 7 de octubre, es el Día de la Virgen del Rosario. El 9 también, San Dionisio de Atenas en San Dionisio, en Matagalpa.

Luego seguimos informando de las otras fechas de este octubre insurreccional victorioso que celebramos siempre en grande; la insurrección que nos liberó, liberó de la dictadura nefasta, y la lucha que hoy libramos contra la pobreza, que es el enemigo supremo de un pueblo digno, soberano, un pueblo libre, liberándose ahora de la pobreza en plena soberanía.

Compañeros y compañeras, también estamos inaugurando esta semana, desde nuestra Policía Nacional, San Juan de Limay seguridad ciudadana.

Y los bomberos inauguran en la mina La India el día de mañana la estación número 229.

Tenemos también viviendas en San José de Cusmapa, Tipitapa, Diriá; calles en Diriamba, Estelí, Belén, El Cua, Telpaneca, Larreynaga y El Tortuguero; estadios y campos deportivos en San Francisco Libre, Tuma – La Dalia; escuelas y CDI comunitarios en Wiwilí Nueva Segovia, Terrabona, Nueva Guinea, Somoto, San Rafael del Norte, Villa Sandino y San Sebastián de Yalí; también con escuelas y CDI comunitarios, viveros en El Viejo, El Sauce y Somotillo; y vertederos y rastros municipales rehabilitándose.

Más proyectos. También esta semana tenemos 70 kilómetros de caminos productivos, 71 calles para el pueblo, 28 viviendas; parques e infraestructuras recreativas en Sébaco, Granada, Rivas, Mozonte y San Francisco Libre; 8 estadios restaurándose y rehabilitándose; campos deportivos y canchas en Matagalpa, Estelí, Santa María, San Francisco Libre, Ciudad Sandino, Matiguás , el Tuma – La Dalia; casas de cultura y monumentos en Quezalguaque, Matagalpa y San Nicolás, Estelí; 13 escuelas y 7 puestos de salud comunitarios, una cantidad de puestos de salud también, casas maternas y casas de atención especial en salud y CDI en Bilwi, Tola, Villa Sandino, Bonanza y Catarina.

Los puestos de salud son en Diriamba, La Conquista, San Marcos, El Castillo, Siuna, Río Blanco y San Sebastián de Yalí. Dos parques de feria y rastros en Masaya y El Sauce, dos parques de ferias en Masatepe y Palacagüina. Seis viveros en Paiwas, Cinco Pinos, como Matagalpa, Dolores y Waspam; viveros en El Viejo y San Francisco Libre, y tenemos también vertederos en Somotillo. Son listas largas, gracias a Dios, de obras, realizaciones y soluciones para la familia en una cantidad de municipios.

Desde la Procuraduría General de Municipalidades, agua potable en Quebrada Honda, Masaya, nos informa el compañero Ervin Barreda, más de 900 familias.

MARENA participando en Expo Ometepe, que fue un éxito, Instituto de Turismo y el Sistema Nacional de Producción. Es la de 16 edición de Expo Ometepe.

El Ministerio Agropecuario informa que se han producido 3.94 millones de cajas, de 42 libras, de banano, entre enero y agosto, la mayoría destinado a la exportación.

Técnicas para mejorar la producción de miel en invierno el INTA presentándolo en el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias Modesto Duarte.

Luego tenemos a Usura Cero, entregando créditos a 1,000 protagonistas en 58 municipios el día de hoy.

Y el Ministerio de Economía Familiar destaca que más de 1,600 emprendedores tuvieron ingresos de más de 4 millones de córdobas con productos de calidad los que participaron en distintas ferias y espacios comerciales.

El MINED está capacitando más, una cantidad de maestros y asesores pedagógicos, fortaleciendo la estrategia de educación.

Desde las universidades, inauguramos un laboratorio de informática en la UNAN-León y salones de dibujo en la Universidad Padre Comandante Gaspar García Laviana de Jinotega.

El INATEC tiene cursos en línea para 3,000 protagonistas que estudian Administración Financiera, Gestión Aduanera, Marketing Digital, Diseño Gráfico e Informática. Y también 11,000 protagonistas capacitados durante el año.

Títulos de propiedad en Mateare, Ciudad Sandino, estamos hablando de 450, San José de los Remates, Juigalpa, San Pedro de Lóvago, Santo Tomás, El Coral, Villa Sandino, Santo Tomás de Chontales, Pueblo Nuevo, Condega, Telpaneca, Somoto, Totogalpa y Yalagüina.

También inauguramos energía en La Concordia, en la comunidad Valerio, para más de 75 hermanos y hermanas. Y entregamos el sistema de iluminación pública en Achuapa, León, para 3,700 protagonistas.

Luego también mañana martes entregaremos equipos de litotripsia, que permiten desintegrar piedras (cálculos) en los riñones y vías urinarias sin necesidad de cirugía, para que nuestros pacientes tengan una recuperación más segura y rápida.

Luego, compañeros y compañeras, menos enfermos de dengue e influenza esta semana. 24% menos casos de influenza y 1% menos en dengue. Malaria incrementó en un 8% y se le da seguimiento. Neumonía incrementó en un 25% y también le damos seguimiento. En el caso de leptospirosis, se diagnosticaron 3 casos, igual número que la semana pasada.

Estamos, gracias a Dios, adelante, Siempre Más Allá. Estamos llenos de energía, de fuerza, la fuerza de la esperanza, la fuerza del bien que nos mueve a todos en una patria digna, soberana, libre, que celebra la vida de sus héroes, que reconoce y agradece al Padre Celestial por esa enorme capacidad de espíritu que tenemos las y los nicaragüenses que Vamos Adelante construyendo ese porvenir mejor, ese porvenir de vida sin pobreza que merecemos.

Abrazo grande, compañeros y compañeras, de nuestro comandante Daniel. Vamos Adelante, es nuestro el porvenir.