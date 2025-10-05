Matrimonio nicaragüense y su hija mueren sepultados durante deslizamiento provocado por lluvias en Costa Rica

Los nicaragüenses Eddy Miranda, su esposa Karla Romero y la hija de ambos, Edith Miranda Romero, de 11 años, murieron la noche del sábado, sepultados por un macizo de lodo y piedras, dentro de la casa donde habitaban.

Eddy Miranda, su esposa Karla Romero y su hija Edith Miranda Romero

La tragedia ocurrió en el sector de Piedades Sur, en San Ramón de Alajuela, Costa Rica, donde la familia habitaba hace más de un año.

Las autoridades ticas detallaron que las lluvias que azotaron Costa Rica la noche del sábado, provocaron un deslizamiento de tierra que cayó en la casa donde descasaban 6 personas.

Miembros de socorro informaron que tres personas lograron salir de la casa bajo lodo, sin embargo, los tres pinoleros murieron sepultados.

ORIGINARIOS DE CHONTALES

Conocidos indicaron que los tres nicaragüenses eran originarios de la comarca Hato Grande, ubicada en Juigalpa, Chontales, donde familiares realizan esfuerzos para repatriar sus cuerpos.

La familia pinolera se dedicaba a labores agrícolas en la misma finca donde habitaba, en costa Rica.

COMUNIDAD EDUCATIVA TICA

Edith Miranda Romero estudiaba en la escuela La Palma

La comunidad educativa de la escuela La Palma, donde estudiaba la niña Edith Miranda Romero, publicaron un mensaje póstumo ante el fallecimiento de la alumna y sus padres.

“Le enviamos nuestras más sinceras condolencias, paz y fortaleza a su familia” publicó la escuela.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) de Costa Rica decretó la Alerta Naranja para gran parte del país, citando la inestabilidad atmosférica y la elevada saturación en los suelos como principales factores de riesgo.



