type here...
Buscar
25.7 C
Managua
martes, septiembre 16, 2025
Destacadas

Matagalpino se ahoga en playa Paso Caballos, en Corinto, durante paseo familiar

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

MATAGALPINO SE AHOGA EN PLAYA PASO CABALLOS, EN CORINTO, DURANTE PASEO FAMILIAR

Ahogado murió este martes el señor Erving Herrera López, de 41 años, mientras participaba en un paseo familiar en el balneario de Paso Caballos, en Corinto, Chinandega.

Erving era originario de Matagalpa, y perdió la vida tras ser arrastrado por una fuerte ola que lo sumergió en el mar, mismo que devolvió su cuerpo horas después.

El cadáver de Erving Herrera López fue trasladado a su lugar de origen, para la respectiva vela y posterior entierro.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que este año se han ahogado 173 nicaragüenses en diferentes ríos, lagos, lagunas y mares del país. 6 en el departamento de Chinandega

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456